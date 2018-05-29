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Гусевский агропромышленный колледж посетила делегация из Германии

29 мая 2018, 17:37
Гусевский агропромышленный колледж посетила делегация из Германии
Гусевский агропромышленный колледж посетила официальная делегация из Германии во главе с председателем, архивариусом общества «Гумбиннен».

Основной целью работы делегации стало участие в мероприятиях, посвящённых Дню города Гусева, а так же изучение дальнейших условий для реализации совместных проектов в сфере образования и культуры.

В состав делегации вошли госпожа Карин Банзе, Герхард Тиерс.

Колледж сотрудничает с немецким обществом «Гумбиннен» с 2010 года по реализации различных международных образовательных проектов.

В рамках круглого стола с администрацией колледжа, преподавателями, студентами из Совета самоуправления состоялись обсуждения перспектив сотрудничества по вопросам обмена студенческими и преподавательскими группами на базе международных центров Германии, дальнейшее участие студентов колледжа в программах «Животные без границ», «Образовательный центр Шлезвиг», провели совместную экскурсию по учебным кабинетам. Студенты продемонстрировали возможности современной учебно-лабораторной базы колледжа по формированию профессиональных умений и навыков. Гости колледжа отвечали на вопросы студентов и преподавателей, подчеркнули инновационную значимость в профессиональном становлении будущих специалистов.

Встреча прошла в дружеской атмосфере. Гости колледжа презентовали печатные издания общества «Гумбиннен».

Участники круглого стола были удовлетворены результатами встречи и выразили надежду на долгосрочное и плодотворное сотрудничество.
агропромышленный колледж
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