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Ребята из пришкольного лагеря встретились со сказкой

7 июня 2018, 17:03
Ребята из пришкольного лагеря встретились со сказкой
Для нас давно стало привычным существование автомобилей, самолетов, космических кораблей. Захотел перенестись на край света — включи телевизор, и на экране появятся ландшафты Африки, джунгли Амазонки, белый медведь на льдине. Люди создали больше чудес, чем сказочные герои.

Но почему сказка остается все такой же милой и родной? Почему до сих пор сочиняют сказки? Дело в том, что все взрослые когда-то были детьми, а детям обязательно рассказывают сказки. И что бы мы ни изобрели, куда бы нас не занесла судьба, сказка останется с нами. Сказка родилась с человеком, и покуда жив человек, будет жива и сказка. Она — светлячок перед сном в колыбели и для малого, кто слушает, и для старого, кто сказывает.

Сегодня ребята из МОУ СОШ № 5 (3 отряд пришкольного лагеря) встретились со сказкой, прошли испытания на неведомых дорожках, увиделись с нечистою силой, выполнили ее задания, попали в зал сказок, где были веселые игры и забавы, которые придумала и провела Экс Людмила Васильевна.
библиотека лагерь
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