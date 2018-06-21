Выпускница города Гусева набрала максимальный балл на ЕГЭ по русскому языку

21 июня 2018, 10:38

Стали известны результаты одного из обязательных предметов, который сдавали более четырех тысяч выпускников Калининградской области.



Так, четверо выпускников набрали максимальный балл. Участниками единого государственного экзамена, получившими 100 баллов, стали Софья Воробьева (лицей № 49 г. Калининграда), Марина Говорина (гимназия № 1 г. Калининграда), Влада Кравченко (лицей № 10 г. Советска) и Дарья Каюкова (школа № 1 им. С. И. Гусева).



Кроме того, около 850 выпускников (20,86%) получили более 80 баллов, а четыре участника не смогли набрать минимальный балл. Отметим, что в прошлом году высокобалльные результаты продемонстрировали 18,5% одиннадцатиклассников.



«Проводимая в регионе работа по совершенствованию преподавания русского языка имеет высокий результат. Все наши литературные акции („Я пишу сочинение“, „Я гражданин России“ и „Россия, устремленная в будущее“), активными участниками, которых становятся все школьники, позволяют ребятам раскрыть свои творческие таланты, ещё раз проверить свои знания, грамотность и логику построения текстов, — подчеркнула министр образования Светлана Трусенева. — Результат, которого достигли дети и педагоги при такой качественной подготовке, — каждый пятый выпускник набрал более 80 баллов по ЕГЭ».



Напомним: 20 июня состоялись завершающие экзамены основного периода. Теперь с 22 июня по 2 июля будут проходить ЕГЭ в резервные дни. Школьники ожидают своих результатов по обществознанию, иностранным языкам, биологии, физике и литературе. Все они будут известны не позднее 5 июля.

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