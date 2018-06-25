Красочные фейерверки и праздничная иллюминация, Гусев сияет тысячами огней. Сотни горожан пришли на центральную площадь города, чтобы поздравить выпускников и педагогические коллективы. Ученица Натальи Шарлаевой Дарья Каюкова добилась максимально возможного результата на экзамене по русскому языку. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».
Дарья Каюкова, выпускница, школа № 1 города гусева:
— Я не знала, что будет 100 баллов, но хотя бы 90, чтобы было, когда увидела 100 баллов, была очень счастлива.
Инна Каюкова, мама Дарьи Каюковой:
— Сначала ступор, я не поверила, мне казалось, что это какой-то розыгрыш, но потом я осознала, я поняла, что мой ребёнок достоин, она сидела день и ночь с книгами.
Зинаида Костромина — активист юнармейского движения. Девушка метко стреляет, быстрее всех в городе преодолевает полосу препятствий и дальше всех бросает гранату.
Зинаида Костромина, выпускница, школа № 1 города Гусева:
— Я 11 лет прошла и научилась всему, я готова идти дальше, это самый счастливый день в жизни выпускника. Станцевать вальс на площади, непередаваемые эмоции.
10 выпускников из Гусева будут поступать в военные училища. Почти треть девушек и юношей хотят связать свою судьбу с медициной.
Александр Китаев, врио главы администрации МО Гусевский городской округ:
— В муниципалитете на высоком уровне преподаются все дисциплины, но, особо стоит отметить биологию, химию, физику, по которым ребята показали высокие результаты, именно эти дисциплины позволят им без проблем поступить в медицинские учебные заведения.
В муниципалитете отмечают тенденцию, связанную с выбором инженерных и технических специальностей в сфере электроники и нанотехнологий. У гусевских выпускников есть перспектива вернуться после учёбы в институте домой и найти работу по профессии.
Почти треть Гусевских выпускников хотят связать свою судьбу с медициной
25 июня 2018, 18:45
выпускники
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