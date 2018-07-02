В этом году Гусевский политехнический техникум выпускает 270 студентов

2 июля 2018, 18:31

В этом году Гусевский политехнический техникум выпускает 270 студентов. И вчера в Городском доме культуры состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам очной формы обучения по программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих.



В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Гусевского городского округа Людмила Томина, директор учреждения Екатерина Канаева, секретарь Гусевского отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов и руководитель аккумуляторного завода ООО «Стеко» Алина Королева.



«Завершается очередной важный этап в вашей жизни. Никогда не теряйте уверенность в себе и в своих силах. Верьте в исполнение своей мечты, и смело идите к ней», — обратилась с пожеланиями к ребятам Людмила Томина.



Заместитель главы администрации вручила дипломы 7 студентам, которые закончили учебу с отличием. Кроме того были отмечены ребята, принимавшие активное участие в олимпиадах, конкурсах разного уровня и отличившиеся в профессиональной, спортивной и культурно-массовой деятельности.



Также во время мероприятия руководитель завода по производству электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей Алина Королева вручила рекомендательные письма 3 выпускникам техникума, которые проходили у них практику.

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