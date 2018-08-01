/ / / С нового учебного года по-новому заработает финансирование дополнительного образования

С начала учебного года в Калининградской области стартует приоритетный проект «Доступное дополнительное образование». Об этом на брифинге в среду, 1 августа, рассказала министр образования Светлана Трусенева.
Новый финансовый механизм с 1 сентября заработает в Калининградской области в системе дополнительного образования для детей, основной составляющей которого является именной сертификат, предназначенный для детей от 5 до 18 лет.
«Сертификат представляет собой идентификационный номер из 10 цифр, выданный системой. Его стоимость определяется каждым муниципалитетом и варьируется от 8 до 15 тысяч рублей на один учебный год. Ежегодно эта сумма будет обновляться», — пояснила министр образования Светлана Трусенева.
Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей начнется в этом году в 11 муниципалитетах: Гвардейском, Гусевском, Мамоновском, Пионерском, Правдинском, Светловском, Советском и Черняховском городских округах, Балтийском муниципальном районе и Светлогорском районе и в Калининграде. Количество сертификатов в «пилотных» муниципалитетах и сумму, которую смогут потратить родители на дополнительное образование ребенка, определят в районных и городских администрациях.
В следующем учебном году в системе будут задействованы все дети, обучающиеся по программам дополнительного образования, в каждом муниципалитете. К 2021 году сертификат получат все дошкольники и школьники в возрасте от 5 до 18 лет. Он будет выдаваться на ребенка по заявлению его законных представителей.
Чтобы записаться, нужно будет посетить сайт-навигатор с перечнем всех сертифицированных программ. Сейчас наполняется реестр организаций, а запись будет открыта в третьей декаде августа. Для работы на сайте необходимо будет зарегистрироваться в личном кабинете, а затем выбрать секцию и заключить договор на получение услуг. Бюджетные средства перечислят именно той организации, которая предоставит выбранную услугу вне зависимости от муниципалитета.
Проект позволил расширить число поставщиков программ дополнительного образования: попасть в реестр и получить бюджетное финансирование теперь могут, в том числе, негосударственные организации. Для этого им необходимо иметь лицензию на образовательную деятельность и соответствовать требованиям российского законодательства об образовании.
Как заметила министр образования, часть кружков и секций останутся бесплатными — это предпрофессиональные программы (школы искусств, музыкальные и спортивные школы) и программы, значимые для муниципалитета.
«Если ребенок не захотел ходить в кружок, то из денег на сертификате вычитается стоимость тех услуг, которые школьнику уже оказали за тот месяц-два, пока он занимался в секции. Оставшуюся стоимость „замораживают“, пока ребенок снова не выберет себе кружок. Прийти в секцию по сертификату не с начала года тоже можно. Главное, сначала получите сертификат, а потом записывайте ребенка», — подчеркнула министр образования.
Кроме того, в рамках проекта особое внимание будет уделяться разработке новых форм взаимодействия ребенка и педагога. Так, дистанционные образовательные технологии с использованием Интернета позволят охватить современными программами (программирование, дизайн и т. д.) школьников из сельской местности и детей с ограничениями по здоровью.
«Введение персонифицированного финансирования обеспечит прозрачность предоставляемых услуг, социальную справедливость, ведь каждому ребенку будет доступно обучение в желаемом кружке. Это также повысит качество образования в целом за счет появления конкурентного рынка среди учреждений. Еще мы сможем оценить приоритетные направления дополнительного образования среди детей и будем варьировать программы в зависимости от потребности», — заключила Светлана Трусенева.
Отметим, что за информацией по приоритетному проекту можно обратиться в региональный модельный центр дополнительного образования детей по адресу: г. Калининград, ул. Суворова, д. 45, по телефону 8 (4012) 66-05-12 или посетить сайт.
С нового учебного года по-новому заработает финансирование дополнительного образования
1 августа 2018, 19:20
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