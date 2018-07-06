/ / / В Гусеве внедряется система персонифицированного дополнительного образования

Наш город участвует в реализации проекта по внедрению системы персонифицированного дополнительного образования. Вашему вниманию предлагается информация о перспективах реализации проекта в МО «Гусевский городской округ».
Система персонифицированного финансирования дополнительного образования
Развитие системы дополнительного образования сегодня является одним из условий развития общества в целом и обеспечения соответствия компетенций новых поколений современным вызовам.
Одним из изменений системы дополнительного образования является переход к новым принципам управления, заложенным в федеральном приоритетном проекте «Доступное дополнительное образование для детей».
С 1 января 2018 года Калининградская область является одним из 20-ти субъектов Российской Федерации, внедряющих систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей — сертификаты дополнительного образования.
Уже в 2018 году более 25% детей, проживающих на территории муниципального образования «Гусевский городской округ» будут охвачены новой системой финансирования дополнительного образования.
Персонифицированное дополнительное образование детей — это система, предусматривающая закрепление обязательств муниципалитета по оплате того образования, в котором прежде всего заинтересован ребенок.
Фактически за именным сертификатом будут закреплены бюджетные средства для оплаты кружков и секций дополнительного образования, которые ребенок сможет использовать в любой организации вне зависимости от форм собственности (муниципальная или частная организация дополнительного образования, и даже индивидуальные предприниматели).
Внедряя систему персонифицированного дополнительного образования детей, решаются сразу несколько важных задач:
- тех, где ранее родителям приходилось платить свои деньги, при условии вхождения последних в региональный реестр поставщиков услуг дополнительного образования;
- повышается конкуренция на рынке услуг дополнительного образования детей, а значит и качество предоставляемых образовательных услуг;
- организации начинают ориентироваться на реальные образовательные потребности детей. Наличие сертификата у ребенка — наличие у его семьи возможности влиять на предложение образовательных программ (по общему закону «спрос рождает предложение»), у образовательных организаций, оказывающих качественные и востребованные услуги, появляется возможность привлекать дополнительное бюджетное финансирование;
- происходит «оздоровление» образовательных программ и услуг дополнительного образования, финансируемых за счёт бюджетных средств на разных уровнях, их ориентация на то, что действительно интересно детям;
- открывается доступ новых организаций (частных и индивидуальных предпринимателей) к бюджетным средствам на равных условиях с муниципальными учреждениями.
В целях введения новой организационно-управленческой системы ее правовое закрепление будет осуществляться как на региональном, так и на муниципальном уровнях. На региональном уровне в настоящее время уже подготовлена к утверждению необходимая нормативно-правовая база, включающая концепцию функционирования системы и детальные правила ее организации.
На местном уровне до 1 августа 2018 года также будут разработаны и утверждены все необходимые нормативные правовые акты, регламентирующие муниципальную систему сертификатов дополнительного образования.
Ядром системы персонифицированного дополнительного образования в Калининградской области является региональный модельный центр, выполняющий, помимо прочих, функции оператора персонифицированного финансирования. В его функции будет входить ведение реестров поставщиков образовательных услуг и реализуемых ими образовательных программ, обеспечение соблюдения участниками системы правил персонифицированного финансирования.
Предоставление детям сертификатов дополнительного образования начнется в конце текущего финансового года и до 1 сентября 2018 сертификаты будут предоставлены всем желающим. Сертификат не нужно будет получать каждый учебный год, он будет выдаваться единожды и действовать до достижения ребёнком 18 лет.
Средства на сертификате будут ежегодно пополняться. В зависимости от стоимости образовательной программы сертификат можно будет направить на обучение по одной или нескольким программам.
У каждого ребёнка (семьи) будет открыт свой личный кабинет в электронной информационной системе, в которой можно будет выбирать кружки и секции в специальном навигаторе, осуществлять запись на программы, отслеживать получение услуги и списывание средств с сертификата, оценивать образовательную программу и многое другое.
Используя сертификат, ребенок (его родители) может самостоятельно формировать свою образовательную траекторию. После выбора программы на ее оплату направляется часть средств сертификата, далее ребенок использует остаток для выбора другой программы. Оплата (вернее даже доплата) за счет средств родителя предполагается только, если остаток на сертификате меньше стоимости программы и только в объеме разницы стоимости.
Отдельная работа в рамках внедрения системы проводится с частными организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере дополнительного образования детей.
Все организации, реализующие программы дополнительного образования, которые хотят функционировать в системе персонифицированного дополнительного образования, должны войти в реестр поставщиков образовательных услуг и внести свои образовательные программы в специальный навигатор информационной системы.
Чтобы стать поставщиком образовательных услуг, образовательной организации необходимо направить заявку через информационную систему, на сайте Персонифицированного дополнительного образования, заполнить заявку и разместить копии документов. В настоящее время ведется работа по регистрации поставщиков образовательных услуг в информационной системе.
Справки по телефону: 3-43-28. Наш адрес: г. Гусев, ул. З. Космодемьянской, д 27 МАУ ДО «ДЮЦ».
Т. Н. Бутрим, и. о.начальника Управления образования администрации округа