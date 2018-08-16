/ / / Готовность образовательных учреждений к новому учебному году составляет 97%

В четверг, 16 августа, губернатор Калининградской области Антон Алиханов посетил ряд социальных объектов Гусевского и Черняховского городских округов. Об этом рассказывает пресс-служба правительства Калининградской области.
Детский сад № 6 был открыт в феврале 2016 года. Сейчас его посещают 255 дошколят, в том числе более 20 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Как и в других образовательных организациях, здесь соблюдаются все меры антитеррористической и пожарной безопасности: здания и территории оборудованы камерами видеонаблюдения, периметры огорожены заборами. На сегодняшний день в Гусевском городском округе проведена приемка образовательных организаций.
Ряд вопросов был связан с реконструкцией здания под детско-юношеский центр. Как отметила министр образования Светлана Трусенева, ДЮЦ г. Гусева является одним из ведущих учреждений дополнительного образования. Он обеспечивает стопроцентный охват детей в возрасте от 5 до 8 лет, проживающих в муниципалитете. В рамках регионального конкурса по развитию техносферы учреждение стало обладателем гранта в 500 тысяч рублей, на которые будет закуплено современное оборудование.
Также глава ведомства доложила, что осенью в Гусевском агропромышленном колледже откроется первый в регионе специализированный центр компетенций WorldSkills (СЦК) по компетенции «Ветеринария». На данный момент завершается ремонт помещений, проводится установка оборудования. Также к концу года откроется СЦК по компетенции «Начальное образование» на базе Педагогического колледжа.
Одним из важных вопросов образования является физическая подготовка учащихся. Так, в Черняховске долгое время не использовалась спортивная площадка рядом с гимназией № 2, которая не соответствовала санитарно-гигиеническим требованиям. В этом году за счет средств инвестора были проведены необходимые восстановительные работы, установлено дополнительное оборудование.
«Спорт имеет уникальную способность объединять людей, помогает преодолевать барьеры. Надеюсь, эта площадка станет именно таким местом в городе, которая даст возможность каждому черняховцу почувствовать себя частью одной дружной спортивной команды», — отметил Антон Алиханов.
Площадка является универсальной: здесь установлено оборудование для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, воркаутом, создана зона для отдыха горожан. В первую очередь данное спортивное сооружение будет использоваться обучающимися гимназии № 2 и школы № 6 Черняховска, которые расположены вблизи площадки. Также спортивные занятия и состязания будут проходить у студентов педагогического колледжа, который не имеет уличной инфраструктуры для занятия спортом.
Ранее в Черняховске открылись новая спортивная площадка и оборудованы беговые дорожки на стадионе «Прогресс».
Готовность образовательных учреждений к новому учебному году составляет 97%
16 августа 2018, 19:56
Антон Алиханов детский сад
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