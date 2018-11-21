Спортивная жизнь в Гусевском политехе идёт полным ходом

21 ноября 2018, 12:04

Здоровый образ жизни и спорт, как известно неразделимые понятия. Людей, старающихся приобщиться к активному и здоровому образу жизни, в нашем городе становится всё больше, а когда это касается сегодняшней молодёжи, то это вдвойне хорошо. Гусевский политехнический техникум наглядно это демонстрирует.



Студенты, познающие свои будущие профессии в стенах этого учебного заведения, не забывают и о физическом развитии. В политехникуме для этого созданы все условия и за это отдельные слова благодарности руководителю ГБУ КО ПОО «ГПТ» Канаевой Екатерине Николаевне и преподавательскому составу по физической культуре, по инициативе которых в рамках дополнительного образования приглашаются специалисты по различным видам спорта для работы с молодёжью.



Тренировочные занятия проводятся в не учебное вечернее время. Здесь студенты имеют возможность выбирать между несколькими видами спорта, так как на базе политехникума профилируются несколько направлений: лёгкая и тяжёлая атлетика, волейбол, грепплинг, баскетбол, стрельба. А недавно добавился и самый быстрый и динамичный вид спорта — настольный теннис. Для этой работы был приглашён известный в этой области специалист-тренер Куповец Роман.



Настольный теннис несколько отличается от других игровых видов спорта своей индивидуальностью. Дело в том, что современный настольный теннис предполагает достаточно не простое и дорогое сегодня техническое оснащение. Кроме необходимых качественных теннисных столов, это персональные ракетки, которые должны соответствовать современным требованиям и подбираться под каждого спортсмена индивидуально. Иначе профессионального роста добиться будет крайне сложно или это будет продвигаться очень медленно. По словам Романа, он постарался объяснить все эти важные детали своим новым подопечным и был приятно удивлён тем, что несколько ребят решили приобрести настоящие ракетки. Что и было оперативно сделано с его помощью.



Для более продуктивной работы и более качественного тренировочного процесса специалист внёс особую «изюминку» для студентов: приобрёл 120 теннисных мячей. Этот так называемый метод БКМ (большое количество мячей) позволяет эффективней совершенствовать игровые навыки и технико-тактическую подготовку в целом. Как поделился нам специалист, этот проверенный метод очень пригодился ему в своё время в многолетней тренерской работе в ДЮСШ. И конечно наглядная (практическая) демонстрация студентам всех «премудростей» этой захватывающей игры играет немалую роль.



Об успехах или результатах говорить ещё рано. Это покажет следующий 2019 год. А пока сделано главное: начата работа с молодёжью, она заинтересована развиваться и посещать спортзал, а передача профессионального опыта молодым спортсменам гарантирована.



Первый соревновательный шаг, вернее сказать «пробный шар» был сделан на прошлой неделе. Тренером был организован первый личный турнир среди студентов политехникума, в котором приняли участие студенты 1-4 курсов. И это было не просто пробное соревнование, а в тоже время турнир был своеобразным отбором для игроков и дальнейшего участия в областных соревнованиях. Задача наставника была проста: помочь преподавателям физической культуры учреждения отобрать тройку будущих кандидатов в состав команды политехникума. После двухдневных баталий был определён состав команды. Это Гревцев Сергей, Полозков Павел, Сафаралиев Николай. Им и предстоит защищать честь своего учреждения на областном уровне.



Резюмируя можно сказать, что подобный пример активной спортивной жизни в Гусевском политехническом техникуме служит ярким, хорошим примером для других образовательных учреждений. В сегодняшнее непростое время привлечение молодёжи к регулярным занятиям спортом — это не просто польза и успех. Это хороший залог будущего здорового поколения, что наверное самое главное. Успехов всем.

249 просмотров | 2 комментария