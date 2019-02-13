В городской библиотеке прошла встреча с участниками боевых действий в Афганистане

13 февраля 2019, 11:31

Каждое время рождает своих героев. Ратный подвиг во все времена стоял на высоком нравственном пьедестале, венчая собой лучшие качества человека — гражданина, патриота.



15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск с территории Афганистана. 30 лет отделяет нас от того памятного дня, когда последний советский солдат покинул землю Афганистана, где 9 лет и 51 день исполняли интернациональный долг простые советские парни.



Эта война в нашей стране коснулась многих наших соотечественников, их семей, близких, друзей и товарищей. В канун знаменательной даты в читальном зале Центральной библиотеки прошла встреча студентов Гусевкого политехнического техникума. На встречу были приглашены ветераны Афганской войны: Юрилин Виктор Николаевич — подполковник в отставке, руководитель районного отделения ветеранской организации «Боевое братство», Пикулик Виктор Владимирович — старший прапорщик в отставке и Аракчеев Виктор Николаевич — старший прапорщик в отставке.



Они рассказали о себе, почему выбрали профессию военного и оказались на этой войне. Гости поделились с молодежью воспоминаниями о времени, проведенном в Афганистане. Студенты завороженно слушали из первых уст шокирующую солдатскую правду. На мероприятии была показана электронная презентация, на которой представлены фотографии из личного альбома Юрилина Виктора Николаевича, запечатлевшие события этой необъявленной войны.



Также были прослушаны песни и стихи об этом событии. Ведущая мероприятия Богдан Т.А. познакомила присутствующих с тематической выставкой «Время алых перевалов», на которой представлены книги о мужестве, стойкости и героизме наших солдат, принимавших участие в военных событиях Афганистана. Присутствующие почтили минутой скорбного молчания память всех воинов, кто не вернулся с Афганской войны.



В конце мероприятия воины- интернационалисты подарили библиотеке книгу памяти участников локальных военных конфликтов «Время выбрало нас». Эта война навсегда останется в памяти-она будет жить в стихах и воинских песнях, напоминая о той войне, о ее трагедии и мужестве советского народа.

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