/ / / Воспитанники ДЮЦ приняли участие во всероссийском фестивале «ПроФест-2019»

Робототехнические соревнования в этом году проходили в 22 направлениях. За победу боролись около 5 тысяч ребят со всей России.
Детско-юношеский центр города Гусева представляли 2 команды:
- «Робофутбол» — Битюцкий Евгений и Грубинов Максим (под руководством педагога дополнительного образования Павловой Елены Николаевны);
- «Робогонки» — Ган Никита и Ган Артём (под руководством педагога дополнительного образования Шпилевой Виалетты Георгиевны).
Нужно отметить, что обучающиеся Детско-юношеского центра — Фролова Мария и Цветкова Александра, приглашенные на фестиваль в качестве волонтеров, выступили в роли помощников судей Всероссийского соревнования «Робофутбол». Был у наших команд и собственный фото-видео-корреспондент — Гриб Анастасия, с дотошностью фиксировавшая каждый шаг наших команд в течение всего фестиваля и, безусловно, в немногочисленные часы их отдыха.
«Здесь создают будущее» — девиз, очень ярко отразивший суть фестиваля. И, хоть мы не заняли призовых мест, наши ребята достойно выступили, показали отличные результаты, которые в дальнейшем обязательно приведут к победе! Самое главное для нас — это приобретенный опыт участия в таком масштабном и популярном соревновании. А еще — неподдельные ощущения причастности к такому глобальному движению новаторов среди детей и молодежи России. Только представьте себе — мы, совместно с ребятами, собравшимися из 70 регионов нашей страны — олицетворяли единое целое — развитие технической мысли среди подрастающего поколения! При этом каждый из нас знал, зачем и для чего мы здесь находимся!
Огромное спасибо родителям и администрации МО «Гусевский городской округ» за поддержку Центра в организации поездки на соревнование.
Хочется пожелать всем участникам «Професта» новых идей, сильных соперников и, конечно же, дальнейших успехов в реализации своих целей!
Справка:
«ПроФест» — крупнейшее в Европе, одно из востребованных в мире соревнований школьников и студентов по робототехнике и современным технологиям. Соревнование ежегодно собирает лучших участников научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет. Именно здесь представляют свои уникальные разработки «будущее России».
Фестиваль «ПроФест» проводится уже более десяти лет и является ключевым событием объединенной инженерной программы, реализуемой Фондом «Вольное Дело» при поддержке Министерства просвещения РФ и Агентства стратегических инициатив.