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Воспитанники ДЮЦ приняли участие во всероссийском фестивале «ПроФест-2019»

3 апреля 2019, 13:07
Воспитанники ДЮЦ приняли участие во всероссийском фестивале «ПроФест-2019»
В период с 20 по 22 марта 2019 г. талантливые и одаренные ребята со всех регионов страны и соседних государств приняли участие в XI Всероссийском робототехническом фестивале «ПроФест-2019», который проходил в Москве на ВДНХ.

Робототехнические соревнования в этом году проходили в 22 направлениях. За победу боролись около 5 тысяч ребят со всей России.

Детско-юношеский центр города Гусева представляли 2 команды:

  • «Робофутбол» — Битюцкий Евгений и Грубинов Максим (под руководством педагога дополнительного образования Павловой Елены Николаевны);
  • «Робогонки» — Ган Никита и Ган Артём (под руководством педагога дополнительного образования Шпилевой Виалетты Георгиевны).

Нужно отметить, что обучающиеся Детско-юношеского центра — Фролова Мария и Цветкова Александра, приглашенные на фестиваль в качестве волонтеров, выступили в роли помощников судей Всероссийского соревнования «Робофутбол». Был у наших команд и собственный фото-видео-корреспондент — Гриб Анастасия, с дотошностью фиксировавшая каждый шаг наших команд в течение всего фестиваля и, безусловно, в немногочисленные часы их отдыха.

«Здесь создают будущее» — девиз, очень ярко отразивший суть фестиваля. И, хоть мы не заняли призовых мест, наши ребята достойно выступили, показали отличные результаты, которые в дальнейшем обязательно приведут к победе! Самое главное для нас — это приобретенный опыт участия в таком масштабном и популярном соревновании. А еще — неподдельные ощущения причастности к такому глобальному движению новаторов среди детей и молодежи России. Только представьте себе — мы, совместно с ребятами, собравшимися из 70 регионов нашей страны — олицетворяли единое целое — развитие технической мысли среди подрастающего поколения! При этом каждый из нас знал, зачем и для чего мы здесь находимся!

Огромное спасибо родителям и администрации МО «Гусевский городской округ» за поддержку Центра в организации поездки на соревнование.

Хочется пожелать всем участникам «Професта» новых идей, сильных соперников и, конечно же, дальнейших успехов в реализации своих целей!

Справка:

«ПроФест» — крупнейшее в Европе, одно из востребованных в мире соревнований школьников и студентов по робототехнике и современным технологиям. Соревнование ежегодно собирает лучших участников научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет. Именно здесь представляют свои уникальные разработки «будущее России».

Фестиваль «ПроФест» проводится уже более десяти лет и является ключевым событием объединенной инженерной программы, реализуемой Фондом «Вольное Дело» при поддержке Министерства просвещения РФ и Агентства стратегических инициатив.
ДЮЦ фестиваль робототехника
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