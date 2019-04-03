/ / / Воспитанники ДЮЦ приняли участие во всероссийском фестивале «ПроФест-2019»

3 апреля 2019, 13:07

«Робофутбол» — Битюцкий Евгений и Грубинов Максим (под руководством педагога дополнительного образования Павловой Елены Николаевны);



— Битюцкий Евгений и Грубинов Максим (под руководством педагога дополнительного образования Павловой Елены Николаевны); «Робогонки» — Ган Никита и Ган Артём (под руководством педагога дополнительного образования Шпилевой Виалетты Георгиевны).



В период с 20 по 22 марта 2019 г. талантливые и одаренные ребята со всех регионов страны и соседних государств приняли участие в XI Всероссийском робототехническом фестивале «ПроФест-2019», который проходил в Москве на ВДНХ.Робототехнические соревнования в этом году проходили в 22 направлениях. За победу боролись около 5 тысяч ребят со всей России.Детско-юношеский центр города Гусева представляли 2 команды:Нужно отметить, что обучающиеся Детско-юношеского центра — Фролова Мария и Цветкова Александра, приглашенные на фестиваль в качестве волонтеров, выступили в роли помощников судей Всероссийского соревнования «Робофутбол». Был у наших команд и собственный фото-видео-корреспондент — Гриб Анастасия, с дотошностью фиксировавшая каждый шаг наших команд в течение всего фестиваля и, безусловно, в немногочисленные часы их отдыха.«Здесь создают будущее» — девиз, очень ярко отразивший суть фестиваля. И, хоть мы не заняли призовых мест, наши ребята достойно выступили, показали отличные результаты, которые в дальнейшем обязательно приведут к победе! Самое главное для нас — это приобретенный опыт участия в таком масштабном и популярном соревновании. А еще — неподдельные ощущения причастности к такому глобальному движению новаторов среди детей и молодежи России. Только представьте себе — мы, совместно с ребятами, собравшимися из 70 регионов нашей страны — олицетворяли единое целое — развитие технической мысли среди подрастающего поколения! При этом каждый из нас знал, зачем и для чего мы здесь находимся!Огромное спасибо родителям и администрации МО «Гусевский городской округ» за поддержку Центра в организации поездки на соревнование.Хочется пожелать всем участникам «Професта» новых идей, сильных соперников и, конечно же, дальнейших успехов в реализации своих целей!