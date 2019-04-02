В Гусевском округе прошёл смотр-конкурс школьных музеев и конкурс экскурсоводов

2 апреля 2019, 19:17

В период с 18 марта по 22 марта 2019 года среди городских и сельских школ состоялся муниципальный смотр-конкурс экспозиций школьных музеев «Страницы школьной летописи» и конкурс экскурсоводов школьных музеев. В состав жюри вошли: представитель Управления образования, методист МКУ «Информационно-методический центр» Н. А. Орлова и специалист по учету музейных предметов Гусевского музея Н. И. Какышева. Членами жюри был проведен смотр экспозиций школьных музеев и оценка конкурса экскурсоводов.



По итогам конкурса экспозиций школьных музеев «Страницы школьной летописи» первое место заняла МОУ «СОШ № 5», второе МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» и третье место у МАОУ «СОШ № 3».



Среди сельских школ места распределились следующим образом: первое место МОУ «СОШ в п. Михайлово», второе у филиала МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» «СОШ в п. Маяковское», а на третьем месте МОУ «Калининская СОШ».



В конкурсе экскурсоводов школьных музеев первое место заняли ученицы 8-го класса МОУ «СОШ № 5» Гуменюк Алина и Сулейманова Аиша, второе место у 10-ти классницы Руданской Серафимы из МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» и на третьем месте Вербитская Полина, 9 класс и Полушкин Артур, 8класс МАОУ «СОШ № 3».



Среди сельских школ в конкурсе экскурсоводов места распределились следующим образом: Закиахметова Алина и Вязкова Анна (6 класс), МОУ «СОШ в п. Михайлово», на втором месте Томеян Эрика и Авагимян Воски (8 класс), филиал МОУ «СОШ№ 1 им. С. И. Гусева» СОШ в п. Маяковское», на третьем месте Карпова Мария и Матвеева Анастасия (9 класс) из МОУ «Калининская СОШ».



Поздравляем ребят и их наставников-преподавателей с достойной победой, желаем успехов в дальнейшем развитии школьных музеев.

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