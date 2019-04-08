/ / / Юные Гусевские художники посетили Прагу

Во время весенних каникул группа учащихся Детской школы искусств отделения изобразительного искусства отправилась в пленэрный вояж. Куда? В Прагу. Город, который называют главной Музой среди европейских городов.
В первый день ребята гуляли по тихим мощеным улочкам, слушая легенды от гида Оксаны Шаповаловой про этот славный город, и восхищались зданиями, каждый кирпичик которых хранит историю и дышит сказкой. И, конечно же, рисовали все, что вдохновляло.
Ранним утром второго дня юные художники отправились на экскурсию в школу Михаэля, гуляли по классам, знакомились с их творчеством и образованием. Ребята интересовались вопросами поступления и обучения в Праге.
На третий день гусевцы восхищались Пражским градом и посещали музей, выполняли копии художников эпохи Возрождения. Такое собрание по истории искусств в одном месте, начиная с X века и заканчивая XVII веком. От увиденного великолепия и мощи архитектурных ансамблей захватывало дух.
Оказалось, что гулять по историческим местам Праги может быть опасно, столько мистики и памятных мест хранит эта земля. Жителям Гусева повезло, их группу везде сопровождали знающие и профессиональные гиды, которые раскрывали тайны, красоты и достопримечательности города.
На четвертый день пребывания ребята отправились в Национальную галерею Праги с планшетами и материалами, чтобы попробовать написать копии работ известных художников. Попали в залы не только современного искусства, но и в зал импрессионистов. Ренуар, Сезанн, Ван Гог, Гоген, Роднен
Вечером юные художники обсуждали творческие успехи и проводили просмотр работ. Впечатления, полученные здесь, останутся с надолго и помогут написать множество картин в самых разных стилях, каждая из которых будет хранить в себе незабываем дух Чехии.
В конце путешествия были организованны прогулка на кораблике по реке Влтаве, награждение и фотосессия.
Пять незабываемых дней и ночей в Праге пролетели для гусевцев незаметно. Старый и новый город, школа Михаэля, всевозможные музеи и экскурсии, старинная архитектура в сочетании с добротой и гостеприимностью горожан — всё с это запомнится надолго.
Все это время с ребятами были преподаватели детской школы искусств — Наталья Викторовна Урвачёва (идейный вдохновитель и организатор) и Виталий Данилович Коротченко.
Без преподавателей-энтузиастов и помощи заинтересованных родителей такая поездка была невозможна. Ребята благодарят всех организаторов и участников интереснейшей программы. Марина Мирош, Анастасия Рапута, Анастасия Пикулина, Елизавета Новосёлова, Дарья Пономарёва, Анна Костандова, Иван Клюев, Анастасия Макрушина наверное будут всегда помнить эту замечательную пражскую весну 2019 года.
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