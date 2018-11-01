/ / / В рамках проекта «Балтика нас объединяет» к гусевским школьникам приезжали ребята из Польши и Германии

Вот уже третий год продолжается образовательный проект «Балтика нас объединяет». В проекте участвуют учащиеся и студенты из Германии, Польши и России. Россию представляют учащиеся из МАОУ «СОШ № 3» города Гусева и филиала МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» «СОШ в п. Маяковское». Об этом рассказали на сайте школы № 3.
Главная цель проекта — совершенствование разговорной практики на иностранных языках, в частности на немецком языке. Третью осень подряд ребята встречаются со своими зарубежными друзьями. Вот и в этот раз в октябре к нам в гости в Калининградскую область приехали группы польских и немецких ребят. В течение недели наши учащиеся общались с ребятами из европейских стран на иностранном языке. Узнавали новые слова, говорили сами на немецком языке. Учащиеся и студенты из Германии и Польши практиковались в разговоре на русском языке. Обе стороны узнавали о традициях и обычаях стран друг друга. В рамках встречи ребята смогли посетить много красивых и увлекательных мест нашей области, открыть для себя много нового и интересного.
В первый день встречи ребята посетили филиал Музея Мирового океана в городе Светлогорске. Выставка, демонстрирующаяся там, называется «Люди моря», она посвящена народам Юго-Восточной Азии. Экскурсовод очень интересно провела экскурсию и рассказала много удивительных историй об этих народах и их обычаях. Ребята увидели редкие экспонаты на выставке и познакомились с бытом и культурой народов Юго-Восточной Азии, увидели старинные изделия из красного и палисандрового дерева, драгоценные украшения из морских раковин, смогли увидеть и потрогать своими руками старинные корабли и лодки народов Азии, услышали звуки музыкального инструмента оркестра гамелана.
Во второй день встречи участники проекта посетили посёлок Янтарное. В парке Беккера для ребят был организован экологический марафон. Участники собирали мусор, чистили дорожки от старой листвы. Затем спустились на прогулку к берегу моря на самый лучший пляж Балтийского побережья, награжденный Голубым флагом — международной наградой, ежегодно вручаемой с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Ребята узнали, что длина этого чистейшего пляжа, покрытого желтоватым природным песком, около 3 километров. Затем отправились в Музей янтаря на местном янтарном комбинате. Познакомились с изделиями из солнечного камня, историей создания комбината и его перспективами. Затем посетили смотровую площадку промышленной добычи янтаря, увидели карьер разработки янтаря и смогли сами побыть в роли его добытчиков.
На третий день встречи ребята отправились на восток нашей области в город Гусев. Посетили нашу новую школу № 3. Для гостей администрация школы и старшеклассники организовали экологический десант, в рамках которого высадили аллею Дружбы из деревьев и декоративных кустарников. Затем отправились на экскурсию по достопримечательностям нашего города. Во время экскурсии наши учащиеся сами практиковались в переводе на немецкий язык для делегации из Германии. Самым ярким впечатлением было посещение фрески Отто Хайхерта в агропромышленном колледже.
На четвертый день гости и участники встречи отправились на обзорную экскурсию в город Калининград. Организовала и провела её специалист центра экологии и туризма Захарюгина Т. В. Экскурсия проходила в рамках программы «Дорогами Янтарного края». Воистину можно сказать: «Нам есть чем гордиться». Калининград — один из красивейших городов России. Ребята побывали на месте боев за пятый форт. Показали, как сохранился старый довоенный город с его удивительными, неповторимыми улочками и скверами. Рассказали, как непросто шло его восстановление. Показали самые западные морские ворота России — передовой в техническом исполнении морской, речной и торговый порт.
Также ребята побывали на острове, где находится Кафедральный собор, поражающий своим величием и красотой архитектуры, посетили могилу знаменитого философа Иммануила Канта. Рассказали о скульптурах города, в частности о скульптуре «Борющиеся зубры», где сделали общее фото.
Вот как рассказывают о своих впечатлениях сами ребята. Ученица школы № 3, 11 «Б» класса Сологубова Е.: «Нельзя не вспомнить о самых увлекательных и познавательных экскурсиях по Светлогорску, которые проводила наша любимая учительница географии — Орешкова В. В. Мы побывали возле водонапорной башни, спроектированной архитектором О. Куккуком в начале XX столетия. В настоящее время она считается символом довоенного Раушена (Светлогорска). Также мы смогли увидеть Органный зал компании «Макаров» и узнать легенду о скульптуре «Несущая воду».
На пятый день пребывания делегация отправилась в национальный парк «Куршская коса». Вот как пишут в своих отзывах участники делегации: «Деревья в Танцующем лесу подобны немыслимым фигурам, они совсем не похожи на привычные нам сосны. В этом месте тебя не покидает ощущение, что ты находишься в невероятном сказочном мире. Для большего знакомства с красотами косы было организовано восхождение на высоту Эфа. Мы смогли подняться на высоту 64 метра над уровнем моря, откуда нам открылся прекрасный вид на пустынные пески, разделяющие лесные массивы и море с заливом».
Ученица школы № 3, 10 «А» класса Алишева А. написала: «Эта поездка позволила нам попрактиковаться в разговорной речи и в восприятии иноязычной речи на слух, обсудить вопросы экологии Балтийского моря. Мы не только узнали о традициях, обычаях, особенностях культуры тех стран, из которых приезжали гости, но и познакомили их с нашими. У нас стало больше друзей из Германии и Польши, с которыми мы продолжим общаться через социальные сети».
Участники проекта передают огромную благодарность организаторам проекта из Германии и Польши. Огромная благодарность администрации МАОУ «СОШ № 3» и администрации филиала МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» «СОШ в п. Маяковское», координаторам проекта Даниловой Е. С. и Рыжковой А. В. Огромная благодарность директору А. В. Прохорчик и администрации МАОУ ДОЛ им Гайдара.
В рамках проекта «Балтика нас объединяет» к гусевским школьникам приезжали ребята из Польши и Германии
1 ноября 2018, 14:05
школа Германия Польша
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