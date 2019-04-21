18 апреля делегация студентов кафедры местного самоуправления Департамента государственного и муниципального управления Факультета социальных наук НИУ «Высшая школа экономики» посетила Гусев в рамках проекта «Открываем Россию заново».
Студенческая экспедиция состоящая из будущих государственных и муниципальных служащих десантировалась в нашу область с целью изучения состояния местного самоуправления, а также исследования вопросов, которые являются проблемными в разных муниципалитетах.
За круглым столом в актовом зале гусевской администрации глава Гусевского городского округа — Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, а также начальники управлений администрации ответили на злободневные вопросы, касающиеся разных сфер жизни нашего муниципалитета.
Экспедиция имела образовательно-научный характер. По словам руководителя экспедиции Ольги Моляренко выводы исследований по реорганизации местного самоуправления Калининградской области будут обобщены, и сделаны позже. Также руководитель пообещала дать обратную связь по результатам экспедиции и интересной практике, которую получили студенты.
Студенты «Высшей школы экономики» посетили Гусев в рамках проекта «Открываем Россию заново»
21 апреля 2019, 13:26
студенты Админстрация Гусевского района
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