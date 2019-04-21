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Информационный сайт города Гусева

Студенты «Высшей школы экономики» посетили Гусев в рамках проекта «Открываем Россию заново»

21 апреля 2019, 13:26
Студенты «Высшей школы экономики» посетили Гусев в рамках проекта «Открываем Россию заново»
18 апреля делегация студентов кафедры местного самоуправления Департамента государственного и муниципального управления Факультета социальных наук НИУ «Высшая школа экономики» посетила Гусев в рамках проекта «Открываем Россию заново».

Студенческая экспедиция состоящая из будущих государственных и муниципальных служащих десантировалась в нашу область с целью изучения состояния местного самоуправления, а также исследования вопросов, которые являются проблемными в разных муниципалитетах.

За круглым столом в актовом зале гусевской администрации глава Гусевского городского округа — Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, а также начальники управлений администрации ответили на злободневные вопросы, касающиеся разных сфер жизни нашего муниципалитета.

Экспедиция имела образовательно-научный характер. По словам руководителя экспедиции Ольги Моляренко выводы исследований по реорганизации местного самоуправления Калининградской области будут обобщены, и сделаны позже. Также руководитель пообещала дать обратную связь по результатам экспедиции и интересной практике, которую получили студенты.
студенты Админстрация Гусевского района
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# 1Олег Маяковский
Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, а также начальники управлений администрации ответили на злободневные вопросы, касающиеся разных сфер жизни нашего муниципалитета.
Может нужно было осветить эти злободневные вопросы и ответы??? Про мост или крузак Грезева вопросы были?
Сегодня, 13:36   ЦитироватьОтветить
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Г
# 2Гость Юлия
ПрессСлужбе Адиминистрации совсем не о чем писать. И вот тут событие международного уровня. 
Сегодня, 13:56   ЦитироватьОтветить
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