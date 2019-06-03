/ / / Гусевские выпускники сдают ЕГЭ

По информации, представленной в докладе, в этом году 116 гусевских выпускников будут сдавать ЕГЭ, которые будут проводиться на базе МАОУ «СОШ № 3». Все эти выпускники еще в декабре написали итоговое сочинение и были допущены к сдаче экзаменов.
Вместе с гусевскими мальчишками и девчонками экзамены будут сдавать: 41 выпускник из Нестеровского, 11 из Краснознаменского и 3 из Озерского городских округов. Также один студент гусевского политехнического техникума изъявил желание сдать ЕГЭ.
Выпускники 11-х классов уже писали экзамены по географии, литературе, математике (базовый и профильный уровни), истории и химии. Последний экзамен будут сдавать 13 июня. Хотя для тех, кто не успел по уважительной причине сдать физику в основной день 5 июня, предусмотрен резервный день 18 июня.
Что касается нововведений для нынешних выпускников, то в этом году они могли выбрать только одну математику — либо базовый, либо профильный уровень. При этом, если выпускник не сдаст «профиль», то он может написать заявление на пересдачу и его допустят для пересдачи только базового уровня, чтобы получить аттестат. Пересдача профильной математики возможна будет только на следующий год. Для тех, кто выбрал экзамен по информатике предусмотрена возможность сдачи в компьютерной форме.
Что касается выпускников 9 классов, то они 13 февраля проходили итоговое собеседование и все 332 выпускника, среди которых 33 воспитанника школы-интерната «Андрея Первозванного морского кадетского корпуса» и были допущены к сдаче экзаменов.
Для них сдача экзаменов, которые проводятся на базе МОУ «СОШ № 1 им С. И. Гусева», началась еще 24 мая. Девятиклашки уже сдали иностранные языки как письменную, так и устную часть, русский язык и обществознание. Завершаются экзамены у них 14 июня. Также как и для выпускников 11-х классов, для выпускников 9-х предусмотрен резервный день для сдачи экзамена по литературе — 28 июня.
Что касается других нововведений, которые ждут будущих выпускников при сдаче ЕГЭ, то в этом году уже восемь субъектов Российской Федерации в виде эксперимента получают контрольно-измерительные материалы (КИМы) по защищенным каналам интернета. В течение максимум двух лет будет осуществлен перевод всех образовательных учреждений на передачу КИМов по защищенным каналам связи. По защищенным каналам пункты в этих регионах получат зашифрованные файлы. Затем из штаба они будут распределяться по аудиториям, после чего организаторы получат ключи к шифру, введут их и перед ребятами напечатают экзаменационные материалы. Более того как только экзамен завершится — и тут же в аудитории пройдет сканирование работ. Ни до экзамена, ни после него никто в процедуру вмешаться не сможет. Дети будут следить, как сканируются их работы.
Также в этом году вышел приказ Министерства просвещения: чтобы стать медалистом, надо подтвердить уровень медали — сдать русский язык и математику не ниже 70 баллов.
И, как мы писали ранее, с 2022 года ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным, но вероятно, будет разделен на профильный и базовый уровни.
Сергей Каюков «За доблестный труд»