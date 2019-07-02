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Промежуточные результаты сдачи государственных экзаменов в Гусевском округе

2 июля 2019, 12:30
Промежуточные результаты сдачи государственных экзаменов в Гусевском округе
На оперативном совещании под председательством главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александра Китаева был заслушан доклад врио начальника управления образования администрации Екатерины Баклагиной о промежуточных результатах сдачи государственных итоговых экзаменов выпускниками 9-х и 11-х классов школ Гусевского городского округа.

Что касается выпускников 11-х классов, то в этом году их в Гусеве было 115 человек и все они были допущены к сдаче ЕГЭ. Мы уже писали о том, что 10 выпускников получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении». При этом каждый 4 выпускник получил по русскому языку 80 баллов и выше. Хотя средний балл по русскому языку оказался ниже прошлогоднего. 6 бывших учеников набрали 90 баллов и выше — трое по русскому языку, двое по истории и один по английскому языку. 42 выпускника получили по предметам 80 баллов и выше. 53% выпускников получили оценку «5» по математике базового уровня. Тем самым средний балл по математике «базовый уровень» выше прошлогоднего результата, а вот «профильного» уровня — ниже. При этом лучше всех математику и «базового», и «профильного» уровней написали выпускники МОУ СОШ № 5.

Выпускники этого года намного лучше сдали такие экзамены по выбору как история, география, английский и немецкий языки, а вот физику и химию сдали хуже.

Что касается выпускников 9-х классов, то в этом году экзамены сдавали 259 учащихся школ и 33 кадета. В сравнении с прошлым годом экзамен по русскому языку выпускники сдали лучше, а математика осталась на прежнем уровне. Улучшили результаты экзаменов по выбору по таким предметам как физика, биология, история и обществознание. А вот по литературе, химии, информатике и географии средний балл в сравнении с прошлым годом оказался ниже.

Александр Китаев поручил провести объективный анализ ухудшения результатов экзаменов. Усилить работу по привлечению педагогических кадров в школах, где их не хватает.

Окончательные итоги сдачи экзаменов в сравнении с региональным средним баллом будут подведены в сентябре.

ЕГЭ школа выпускники
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