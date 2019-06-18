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Информационный сайт города Гусева

В этом году 10 гусевских выпускников были внесены в Почетную книгу

18 июня 2019, 16:14
В этом году 10 гусевских выпускников были внесены в Почетную книгу
В нашем муниципалитете к государственным экзаменам было допущено 115 выпускников 11 классов. По результатам сдачи экзамена по русскому языку 33 выпускника набрали 80 баллов и выше.

Те, кто успешно прошёл государственную аттестацию и получил аттестат о среднем образовании с отличием, вносятся в Почетную книгу выпускников. В этом году такой чести удостоились 10 человек.
выпускники ЕГЭ
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