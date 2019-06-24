Сегодня в Калининграде состоялся бал выпускников-медалистов 2019 года. В мероприятии приняли участие 10 выпускников Гусева.
Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
С приветственным словом к медалистам нашего муниципалитета и всего региона обратился глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев. Он поздравил выпускников, пожелал им отличной учебы и пригласил после окончания высших учебных заведений приезжать жить в наш замечательный, уютный и комфортный город Гусев.
Десять гусевских выпускников были приглашены на бал медалистов в Калининграде
24 июня 2019, 22:22
выпускники
435 просмотров
Другие новости по теме