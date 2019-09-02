/ / / В Гусевском округе 1 269 учеников будут добираться на занятия на школьных автобусах

По словам начальника управления образования администрации округа Тамары Бутрим в этом году за парты трех городских и двух сельских школ, а также одного филиала школы сядут 3 252 ученика. При этом в первые классы пойдут 348 вчерашних дошколят. Все школы в округе готовы принять своих учеников на 100% и будут работать в первую смену.
Особое внимание на совещании собравшиеся уделили вопросу антитеррористической защищенности общеобразовательных учебных заведений. Как отметила начальник управления образования, все образовательные организации Гусевского городского округа имеют паспорта безопасности и имеют каждый свою категорию защищенности. Четыре учреждения — первой категории, одиннадцать — второй и два объекта — третьей.
«Все объекты обеспечены лицензионной охраной, в школах установлены „тревожные кнопки“, которые выведены на пульт отделения Росгвардии, — говорит Тамара Бутрим, — территории образовательных учреждений имеют ограждения и систему наружного видеонаблюдения».
Также на совещании обсудили вопросы доступности образования юных жителей округа. Как отметила начальник управления образования, с 1-го сентября для учащихся, проживающих в поселках, где нет школ, а это 1 269 учеников, будет осуществляться подвоз на 16 автобусах. При этом для МОУ «СОШ № 5» в этом учебном году будет приобретен новый автобус взамен устаревшего.
Глава администрации поинтересовался кадровым вопросом — обеспеченностью педагогами в школах. Как отметила Тамара Бутрим, на сегодняшний день в МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» вакансий педагогов нет. А вот в других городских школах имеются 10 вакансий учителей. Александр Китаев поручил до конца сентября закрыть вопрос с вакансиями педагогов.
«И это не должны быть совместители, а педагоги предметники, — говорит глава администрации, — в муниципалитете созданы все условия для работы и социальной защищенности учителей. Прежде всего, это оплата за съем коммерческого жилья, а в следующем году, по поручению губернатора Антона Алиханова, для учителей в нашем округе будут приобретены квартиры».
Кроме вопросов по плану совещания глава администрации остановился на вопросе обеспечения горячим питанием учащихся учебных заведений.
«Ко мне неоднократно обращались родители учеников с жалобами на качество питания, — говорит Александр Китаев. — Из консолидированного бюджета выделяются немалые средства для обеспечения питанием наших детей. Я понимаю, что проводятся конкурсные процедуры по выбору организации, которая будет кормить гусевских школьников. Но я считаю, что за такие деньги дети должны питаться хорошо. Поэтому создавайте комиссию, которая будет проверять качество еды. И включите меня в эту комиссию. На следующей неделе поедем в одну из школ, где мы купим школьные обеды и попробуем, чем кормят наших детей. Такие выезды будут регулярными».
Подготовил Сергей Каюков
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»