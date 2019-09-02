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Информационный сайт города Гусева

В Гусевском округе 1 269 учеников будут добираться на занятия на школьных автобусах

2 сентября 2019, 12:53
В Гусевском округе 1 269 учеников будут добираться на занятия на школьных автобусах
В минувший понедельник, за неделю до празднования в учебных заведениях Дня знаний, глава администрации Александр Китаев провел заключительное совещание по вопросу подготовки учебных заведений к началу учебного года 2019-2020.

По словам начальника управления образования администрации округа Тамары Бутрим в этом году за парты трех городских и двух сельских школ, а также одного филиала школы сядут 3 252 ученика. При этом в первые классы пойдут 348 вчерашних дошколят. Все школы в округе готовы принять своих учеников на 100% и будут работать в первую смену.

Особое внимание на совещании собравшиеся уделили вопросу антитеррористической защищенности общеобразовательных учебных заведений. Как отметила начальник управления образования, все образовательные организации Гусевского городского округа имеют паспорта безопасности и имеют каждый свою категорию защищенности. Четыре учреждения — первой категории, одиннадцать — второй и два объекта — третьей.

«Все объекты обеспечены лицензионной охраной, в школах установлены „тревожные кнопки“, которые выведены на пульт отделения Росгвардии, — говорит Тамара Бутрим, — территории образовательных учреждений имеют ограждения и систему наружного видеонаблюдения».

Также на совещании обсудили вопросы доступности образования юных жителей округа. Как отметила начальник управления образования, с 1-го сентября для учащихся, проживающих в поселках, где нет школ, а это 1 269 учеников, будет осуществляться подвоз на 16 автобусах. При этом для МОУ «СОШ № 5» в этом учебном году будет приобретен новый автобус взамен устаревшего.

Глава администрации поинтересовался кадровым вопросом — обеспеченностью педагогами в школах. Как отметила Тамара Бутрим, на сегодняшний день в МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» вакансий педагогов нет. А вот в других городских школах имеются 10 вакансий учителей. Александр Китаев поручил до конца сентября закрыть вопрос с вакансиями педагогов.

«И это не должны быть совместители, а педагоги предметники, — говорит глава администрации, — в муниципалитете созданы все условия для работы и социальной защищенности учителей. Прежде всего, это оплата за съем коммерческого жилья, а в следующем году, по поручению губернатора Антона Алиханова, для учителей в нашем округе будут приобретены квартиры».

Кроме вопросов по плану совещания глава администрации остановился на вопросе обеспечения горячим питанием учащихся учебных заведений.

«Ко мне неоднократно обращались родители учеников с жалобами на качество питания, — говорит Александр Китаев. — Из консолидированного бюджета выделяются немалые средства для обеспечения питанием наших детей. Я понимаю, что проводятся конкурсные процедуры по выбору организации, которая будет кормить гусевских школьников. Но я считаю, что за такие деньги дети должны питаться хорошо. Поэтому создавайте комиссию, которая будет проверять качество еды. И включите меня в эту комиссию. На следующей неделе поедем в одну из школ, где мы купим школьные обеды и попробуем, чем кормят наших детей. Такие выезды будут регулярными».

Подготовил Сергей Каюков
«За доблестный труд»
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Р
# 1Ржуууууу
Шутник Глава администрации , однако  laughing  ох, шутниииик 
Сегодня, 13:06   ЦитироватьОтветить
30
А
# 2Алиса
Это в первой-то школе НЕТ ВАКАНСИЙ??? На бирже куча вакансий в этой школе - и психолог,и начальная школа,и организатор,и соц.педагог! Зачем такую информацию неверную даёт отдел образования?? Третья,пятая и кадетка "лицом" не вышли,что ли??? 
Сегодня, 14:23   ЦитироватьОтветить
20
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