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В этом году Гусевский политехникум выпустил более двухсот специалистов

2 июля 2019, 13:19
В этом году Гусевский политехникум выпустил более двухсот специалистов
В Калининградской области будущие рабочие получили дипломы о среднем профессиональном образовании. В этом году Гусевский политехникум подготовил рекордное количество специалистов — более двухсот человек, многие приехали в Янтарный край из других регионов страны.

Диплом о среднем профессиональном образовании — это и есть настоящая путёвка в жизнь. Анастасия Яишницына из Архангельской области в Янтарном крае получила специальность операционного логиста.

Анастасия Яишницына, выпускница политехникума:
— Нужно идти на ту специальность, которая по душе, чтобы это нравилось, и чтобы было востребовано, много сейчас юристов и экономистов, а рабочих специальностей не хватает.

Анастасия знает, как правильно оформить документы, чтобы доставить груз в любую точку планеты. Сергей Божко выбрал стезю программиста. Дипломную работу выполнил на отлично.

Сергей Божко, выпускник политехникума:
— Я разрабатывал чат-бота на языке Python. Это творческое занятие, отчасти, придумать и творить, как любое произведение.

Требования к специалистам на производстве постоянно меняются. Всё время необходимо получать новые знания. В этом году в Гусевском политехникуме 80 человек с предприятий области смогли повысить свою квалификацию.

Екатерина Канаева, директор политехникума:
— Такой огромной цифры выпускников в Гусевском политехническом техникуме, в его истории, ещё не было точно. И мы пока ещё не можем ответить на вопрос, как мы осилили такое количество дипломных работ и выпускников за ними стоящих.

Государственный заказ на подготовку рабочих кадров постоянно растёт. Появляются новые специальности. В политехникуме в этом году будет создано ещё 5 современных мастерских.

Александр Удалых, преподаватель политехникума:
— Ребята, давайте производить товары, чтобы мы были из тех, кто не только продаёт, но и делает.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Учебные заведения профобразования в Калининградской области шагают в ногу со временем, в этом году открываются новые направления, связанные с 3D моделированием и печатью различных узлов и деталей.

Виталий Хвалей
«ГТРК «Калининград»
политех выпускники
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А
# 1Александр Наумов
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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