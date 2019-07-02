/ / / В этом году Гусевский политехникум выпустил более двухсот специалистов

Диплом о среднем профессиональном образовании — это и есть настоящая путёвка в жизнь. Анастасия Яишницына из Архангельской области в Янтарном крае получила специальность операционного логиста.
Анастасия Яишницына, выпускница политехникума:
— Нужно идти на ту специальность, которая по душе, чтобы это нравилось, и чтобы было востребовано, много сейчас юристов и экономистов, а рабочих специальностей не хватает.
Анастасия знает, как правильно оформить документы, чтобы доставить груз в любую точку планеты. Сергей Божко выбрал стезю программиста. Дипломную работу выполнил на отлично.
Сергей Божко, выпускник политехникума:
— Я разрабатывал чат-бота на языке Python. Это творческое занятие, отчасти, придумать и творить, как любое произведение.
Требования к специалистам на производстве постоянно меняются. Всё время необходимо получать новые знания. В этом году в Гусевском политехникуме 80 человек с предприятий области смогли повысить свою квалификацию.
Екатерина Канаева, директор политехникума:
— Такой огромной цифры выпускников в Гусевском политехническом техникуме, в его истории, ещё не было точно. И мы пока ещё не можем ответить на вопрос, как мы осилили такое количество дипломных работ и выпускников за ними стоящих.
Государственный заказ на подготовку рабочих кадров постоянно растёт. Появляются новые специальности. В политехникуме в этом году будет создано ещё 5 современных мастерских.
Александр Удалых, преподаватель политехникума:
— Ребята, давайте производить товары, чтобы мы были из тех, кто не только продаёт, но и делает.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Учебные заведения профобразования в Калининградской области шагают в ногу со временем, в этом году открываются новые направления, связанные с 3D моделированием и печатью различных узлов и деталей.
Виталий Хвалей
«ГТРК «Калининград»
«ГТРК «Калининград»