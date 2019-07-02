/ / / В этом году Гусевский политехникум выпустил более двухсот специалистов

2 июля 2019, 13:19

В Калининградской области будущие рабочие получили дипломы о среднем профессиональном образовании. В этом году Гусевский политехникум подготовил рекордное количество специалистов — более двухсот человек, многие приехали в Янтарный край из других регионов страны.Диплом о среднем профессиональном образовании — это и есть настоящая путёвка в жизнь. Анастасия Яишницына из Архангельской области в Янтарном крае получила специальность операционного логиста.Анастасия знает, как правильно оформить документы, чтобы доставить груз в любую точку планеты. Сергей Божко выбрал стезю программиста. Дипломную работу выполнил на отлично.Требования к специалистам на производстве постоянно меняются. Всё время необходимо получать новые знания. В этом году в Гусевском политехникуме 80 человек с предприятий области смогли повысить свою квалификацию.Государственный заказ на подготовку рабочих кадров постоянно растёт. Появляются новые специальности. В политехникуме в этом году будет создано ещё 5 современных мастерских.