/ / / Молодые урбанисты разработают концепцию перспективного развития малых городов будущего

В инновационном кластере «Технополис GS» стартовала третья летняя школа «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий» — стратегический образовательный проект Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), холдинга GS Group и Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта. Ее результатом станет создание комплексной масштабируемой концепции пространственно-градостроительного и социально-экономического развития малого города и инновационного промышленного центра.
Опыт синергии г. Гусева и «Технополиса GS» ранее уже был проанализирован Советом по развитию малых территорий и рекомендован как модельный кейс «инновационного малого города» для включения в целевую государственную программу «Цифровая экономика» и дальнейшего масштабирования. Молодые урбанисты летней школы продолжат изучение как территориальной, так и социально-экономической специфики региона, сформируют предложения по дальнейшему комплексному развитию малого города и крупного производственного кластера.
«Уникальный опыт совместного развития „Технополиса GS“ и Гусева позволит студентам воплотить свои идеи, опираясь на реальные данные пространственно-градостроительного и социально-экономического развития этих территорий. Мы ставим перед слушателями третьей школы непростую, но интересную задачу по созданию комплексного проекта, который бы обеспечивал сбалансированное полицентрическое развитие малого города на основе эффективного взаимодействия государства, науки и бизнеса», — рассказала руководитель образовательных проектов GS Group Светлана Кузьмицкая.
В этом году участниками летней школы станут 24 студента — из НИУ ВШЭ, БФУ им. И. Канта, РАНХиГС при Президенте РФ, Уральского Федерального Университета и Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН. Работа продлится с 5 по 16 августа. За 12 дней участники изучат особенности развития и инновационный потенциал малых городов Калининградской области. Почти две недели молодые специалисты будут в полевом режиме собирать и обрабатывать необходимые данные, позволяющие сформировать представление о тенденциях и возможностях интегрированного развития территорий Гусева и «Технополиса GS».
Работа будет проходить в небольших проектных группах, которые сформированы организаторами по принципу изучения и применения различных исследовательских методов развития городских территорий и сообществ. «Исследователи» занимаются анализом городского развития, качества городской среды, «Социологи» — изучением степени вовлеченности жителей Гусева в жизнь «Технополиса GS», анализом факторов, оказывающих мотивирующее значение на молодых сотрудников, выяснением их предпочтений для формирования комфортной среды. «Дата-аналитики» собирают и анализируют данные в социальных сетях, а «ГИС-аналитики» проводят предварительный анализ развития территории инструментами ГИС. Еще одна группа студентов, «Специалисты по брэндингу», под руководством кураторов изучат материалы о социально-экономическом развитии городского округа и «Технополиса GS», на основе которых попытаются создать уникальный визуальный имидж, объединяющий город и инновационный кластер.
«Летняя школа представляет собой стратегический партнерский проект крупных российских вузов, бизнеса и муниципальных властей, сочетает в себе образовательный и практический блоки. Участники школы получат не только новые для себя знания в области городского планирования и управления развитием территорий, применения инструментов анализа данных для решения различного рода городских задач, но и смогут их применить на практике, — отметил руководитель Летней школы, заместитель декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Плисецкий. — На сегодняшний день вопросы формирования нового качества проживания в городах лежат в плоскости федеральной повестки, раскрываясь через целый комплекс программных и проектных документов федерального, регионального и муниципального уровней. В этой связи летняя школа является интересным кейсом, который целесообразно распространить на другие регионы».
Летняя школа НИУ ВШЭ — GS Group — БФУ им. И. Канта «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий» проводится под эгидой Программы ООН по населенным пунктам в Российской Федерации (ООН-Хабитат).
Молодые урбанисты разработают концепцию перспективного развития малых городов будущего
5 августа 2019, 21:53
Технополис GS
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