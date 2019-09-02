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Старшеклассникам пора решать: стартовал VI международный конкурс по математике

2 сентября 2019, 17:50
Старшеклассникам пора решать: стартовал VI международный конкурс по математике
2 сентября начался первый тур VI Международного конкурса по математике «Я решаю!», который ежегодно проводится для старшеклассников из нестоличных городов по инициативе холдинга GS Group. Первый отборочный онлайн-тур продлится до 10 ноября 2019 года. Ребята поборются за именные стипендии, которые будут выплачиваться победителям конкурса в течение года при условии поступления в вузы на технические специальности, и другие ценные призы.

Конкурс проводится в три этапа: два онлайн-тура и очный финал, который состоится 25–26 января 2020 года в инновационном кластере «Технополисе GS» (г. Гусев Калининградской области). Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса и выполнить предложенные задания. По итогам первого тура продолжат борьбу 1000 школьников, выполнивших конкурсные задания и набравшие наибольшее количество баллов. В финал попадут 40 сильнейших ребят. Проезд, проживание и питание финалистов и сопровождающих лиц оплачивает организатор.10 победителей получат ценные призы: ученики 9-10 классов — электронную технику и возможность без экзаменов поступить в Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге, а одиннадцатиклассники — именные стипендии, которые будут выплачиваться в течение года при условии поступления в вуз на технические специальности, в том числе «Информационные технологии», «Прикладные математика и физика», «Электроника и микроэлектроника», «Радиотехника», «Телекоммуникации», «Наноматериалы» и др.

«Мы живем в цифровую эпоху, и те изменения, которые претерпевает наша реальность, заставляют бизнес и государство уделять особое внимание образованию сегодняшней молодежи. Ведь именно эти люди будут развивать технологии и, как следствие, экономику страны в ближайшие годы. Мы вносим свой вклад в популяризацию математических знаний, которые лежат в основе подавляющего большинства профессий „Индустрии 4.0“. Уже несколько лет холдинг реализует комплекс образовательных инициатив для школьников и студентов, и мы видим, что наши усилия приносят результат. За 5 лет проведения конкурса только один его победитель направления выбрал экономическое образование, остальные ребята поступили в ведущие вузы страны на технические специальности», — рассказала Светлана Кузьмицкая, руководитель образовательных проектов GS Group.

В конкурсе могут принять участие ученики 9-11 классов из России (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Если в 2013 году конкурс насчитывал около 400 участников, то в 2018 году в нем приняли участие уже свыше 5 000 старшеклассников из 80 регионов России, а также из Азербайджана, Армении, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Эстонии. Всего с 2013 года участниками «Я решаю!» стали свыше 23 000 старшеклассников из 93 регионов России и 17 стран Евразии. 22 победителя конкурса поступили в ведущие вузы страны и получили стипендии GS Group.

Победители первого конкурса уже получили дипломы о высшем образовании и начали карьеру в инновационных отраслях отечественной промышленности. Александра Рябинина из Сыктывкара рассказала, что победа в конкурсе добавила ей уверенности в себе, а стипендия в значительной мере снизила уровень бытовых проблем во время обучения в Высшей Школе Экономики в Москве. Более того, в 2017 году в конкурсе победил ее брат, Андрей Рябинин, который вслед за сестрой поступил на факультет компьютерных наук в НИУ ВШЭ.

Нужно сказать, что школьники из Сыктывкара, Сарова, Казани и Саранска побеждают чаще других, в то же время представленность и разнообразие российских городов довольно высокие. Исключить из борьбы столичные города было решено, чтобы конкурс не превратился в поле интеллектуального боя между несколькими сильными лицеями Петербурга и Москвы, а стал широкой площадкой для школьников всей России.
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