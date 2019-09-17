/ / / Студенты помогают обустраивать сквер «Профтеха»

Вторую неделю студенты колледжа агротехнологий и природообустройства обустраивают сквер и скоро место, некогда заброшенное, будет радовать горожан ухоженным видом и оригинальным ландшафтом, сообщается на сайте заведения. Именно здесь стартует областной Фестиваль «Мир Профтеха», который пройдет 27 сентября.
При участии многочисленных гостей состоится торжественное открытие сквера, название которому напрашивается само — сквер «Профтеха». Ведь за многие годы тысячи юношей и девушек получили профессии в профессионально-технических училищах и техникумах. И сегодня ребята, как наследники тех, кто когда-то стал агрономом и ветеринаром, токарем и сварщиком, слесарем и механиком, швеей и сборщицей, создают сквер в их память и в память о «Профтехе».
А вот что думают ребята, и их руководитель, преподаватель спецдисциплин о строительстве сквера:
«Можно только радоваться тому, с какой любовью студенты выращивают цветы, заботятся о рассаде, высаживают растения и при этом делают все охотно и профессионально, к тому же это хорошая возможность отработать практические навыки», — говорит Юрий Корсун.
«Я живу в Черняховске, но все равно с удовольствием участвую в этом важном деле…», — сказала Светлана Коваленко, студентка агрономического отделения.
«Мы ежедневно здесь ходим и теперь будет приятно смотреть на то, что сделано своими руками», — поделился впечатлениями Никита Игнатенков, студент группы 2АГ-18.
А впереди еще много работы: высадка кустарников, устройство цветников и другие благоустроительные мероприятия.