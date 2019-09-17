Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Студенты помогают обустраивать сквер «Профтеха»
Информационный сайт города Гусева

Студенты помогают обустраивать сквер «Профтеха»

17 сентября 2019, 19:34
Студенты помогают обустраивать сквер «Профтеха»
Вторую неделю студенты колледжа агротехнологий и природообустройства обустраивают сквер и скоро место, некогда заброшенное, будет радовать горожан ухоженным видом и оригинальным ландшафтом, сообщается на сайте заведения. Именно здесь стартует областной Фестиваль «Мир Профтеха», который пройдет 27 сентября.

При участии многочисленных гостей состоится торжественное открытие сквера, название которому напрашивается само — сквер «Профтеха». Ведь за многие годы тысячи юношей и девушек получили профессии в профессионально-технических училищах и техникумах. И сегодня ребята, как наследники тех, кто когда-то стал агрономом и ветеринаром, токарем и сварщиком, слесарем и механиком, швеей и сборщицей, создают сквер в их память и в память о «Профтехе».

А вот что думают ребята, и их руководитель, преподаватель спецдисциплин о строительстве сквера:

«Можно только радоваться тому, с какой любовью студенты выращивают цветы, заботятся о рассаде, высаживают растения и при этом делают все охотно и профессионально, к тому же это хорошая возможность отработать практические навыки», — говорит Юрий Корсун.

«Я живу в Черняховске, но все равно с удовольствием участвую в этом важном деле…», — сказала Светлана Коваленко, студентка агрономического отделения.

«Мы ежедневно здесь ходим и теперь будет приятно смотреть на то, что сделано своими руками», — поделился впечатлениями Никита Игнатенков, студент группы 2АГ-18.

А впереди еще много работы: высадка кустарников, устройство цветников и другие благоустроительные мероприятия.
Другие новости по теме
Гусевский агропромышленный колледж объединяется с Озёрским техникумом природообустройстваГусевский агропромышленный колледж объединяется с Озёрским техникумом природообустройстваГусевские студенты приняли участие в региональном фестивале «Мир Профтеха — территория успеха!»Гусевские студенты приняли участие в региональном фестивале «Мир Профтеха — территория успеха!»14 мая в Гусевском политехе прошел международный конкурс по профессии «Токарь»14 мая в Гусевском политехе прошел международный конкурс по профессии «Токарь»Новости МОУ Калининской СОШНовости МОУ Калининской СОШ
k
# 1kisa41
вот где фонтан нужен а не на площади
Вчера, 19:53   ЦитироватьОтветить
20
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико