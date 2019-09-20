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В Гусевском политехе началось переобучение людей предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills

20 сентября 2019, 21:44
Галина Беляева
В сентябре студенты старшего возраста сели за парты в Гусевском политехническом техникуме, рассказывает Комсомольская правда. Направления два — «Экспедирование грузов» и «Инженерный дизайн».

— Занятия проводятся по будням, вечерами, — рассказывает куратор федерального проекта WorldSkills на базе техникума Наталья Глинушкина. — В программе приняли участие управленцы, экономисты, финансисты, преподаватели.

Первые группы завершат обучение в середине октября и после экзаменов получат свидетельства о новой квалификации и скиллс-паспорт — сертификат актуальных профессиональных умений, дающий хорошие шансы на дальнейшую профессиональную карьеру.

— Приятно видеть, — говорит Наталья, что состоявшиеся в своем деле специалисты не испытывают страха перед требованиями времени, меняющимся рынком труда, пользуются шансом пройти обучение по мировым стандартам, узнать новое, уметь это новое претворять в жизнь.

Галина Беляева по образованию экономист. Последние десять лет работает финансистом.

— Информацию о переобучении впервые увидела в интернете, — рассказала «КП» Галина Беляева. — сразу заинтересовалась. Пошла по направлению «Инженерный дизайн CAD», и это для меня — совсем-совсем новое занятие. Пока рано говорить о том, как полученные знания и навыки повлияют на мою профессиональную деятельность. Но сейчас могу точно сказать: после работы с большим удовольствием иду учиться. Потому что там интересные люди, потому что во мне всегда есть желание узнавать что-то новое, потому что я уверена — все это обязательно пригодится.

Галина Беляева желает тем ровесникам, кто еще сомневается, поверить в себя и обязательно осваивать новые знания и умения.

— Каждый из нас был школьником, студентом, это такое приятное чувство — снова посидеть за партой, снова быть в роли учащегося.

Еще один студент первого набора Гусевского политеха по переобучению предпенсионеров по международным стандартам WorldSkills — Андрей Мкртчян. По образованию инженер-электрик, занимался предпринимательством (держал небольшой книжный магазин), а последние два с половиной года руководит библиотекой в Гусевском политехническом техникуме.

— Выбрал направление «Экспедирование грузов» не случайно, — говорит Андрей. — Работая с книгами, ищу точки продажи необходимой литературы, нужную цену и выстраиваю пути расчета с продавцом, доставки заказа. Но если раньше я это делал по-дилетантски, то теперь, пройдя обучение, стал куда профессиональнее. Учиться мне легко — время занятий удобное, преподаватели компетентные. Спасибо им за доходчивость.


Андрей Мкртчян

К сведению

Бесплатное профессиональное обучение по международным стандартам WorldSkills проходит во всех регионах России. Программа реализуется совместно с Министерством труда на лучших образовательных площадках страны.

В этом году получить новые знания могут женщины 1964–1968 годов рождения и мужчины 1959–1963 годов, а также имеющие право на досрочную пенсию.

Попасть на бесплатные курсы можно зарегистрировавшись на сайте WorldSkills. Там же можно ознакомиться со списком компетенций (всего их 119!), выбрать интересующую и пройти предварительное тестирование.
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