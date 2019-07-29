/ / / Гусевский политехнический техникум приступает к обучению граждан предпенсионного возраста

Гусевский политехнический техникум приступает к реализации специальной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по международным стандартам Ворлдскиллс. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Обучение бесплатно для слушателей.
В 2019 году повысить квалификацию или обучиться новой профессии за счет средств федерального бюджета смогут мужчины 1959–1963 гг. р. и женщины 1964–1968 гг. р. Обучение по стандартам Ворлдскиллс поможет зрелым специалистам повысить конкурентоспособность и мобильность, тем самым укрепив свои позиции на рынке труда. Основная задача программы –приобретение или развитие у обучающихся практических умений и навыков.
«Для нас очень важно, чтобы участник программы был мотивирован, чтобы он действительно в дальнейшем применял навыки, которые получит с нашей помощью. Мир профессий сегодня стремительно меняется, в этом многообразии мы поможем найти дело, которое увлечет, будет по-настоящему интересным. Тогда постоянное обучение для специалиста станет нормой жизни, тогда он будет востребован вне зависимости от возраста», — подчеркивает генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.
Для реализации проекта отбираются лучшие образовательные площадки, имеющие преподавателей-экспертов Ворлдскиллс и оснащенные передовым оборудованием, соответствующим требованиям международных стандартов. На данный момент в России действует уже более 360 образовательных центров, на базе которых осуществляется обучение по 116 компетенциям Ворлдскиллс из семи профессиональных областей. Срок освоения программ составляет от 72 до 256 часов.
«Гусевский политехнический техникум полностью соответствует требованиям, предъявляемым Ворлдскиллс к образовательным площадкам. Наше учебное заведение успешно прошло предварительный квалификационный отбор по компетенциям «Инженерный дизайн CAD», «Экспедирование грузов», — поясняет директор техникума Канаева Екатерина Николаевна, — «в данный момент формируются учебные группы. Обучение завершится сдачей демонстрационного экзамена, после которого все студенты получат скиллс-паспорт».
«Скиллс Паспорт» — новый на рынке труда, но уже признанный ведущими работодателями страны, сертификат актуальных профессиональных умений человека, подтверждающий его уровень владения компетенцией в соответствии со стандартами Ворлдскиллс. На данный момент значительное число предпенсионеров в России уже обладают скиллс-паспортом, что дает им хорошие шансы на дальнейшие развитие профессиональной карьеры.
В соответствии с распоряжением правительства РФ до конца 2019 года по мировым стандартам Ворлдскиллс должно быть обучено 25 тысяч россиян предпенсионного возраста из всех регионов России. Для участия в программе им нужно зарегистрироваться на сайте Ворлдскиллс. Система онлайн регистрации и тестирования помогает соискателям подобрать нужную для себя программу, выбрать образовательную площадку и удобный график обучения.
Специальная программа продлится до 2024 года, каждый слушатель сможет пройти обучение один раз за весь период ее действия.
Гусевский политехнический техникум приступает к обучению граждан предпенсионного возраста
29 июля 2019, 11:58политех пенсионеры WorldSkills Russia
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