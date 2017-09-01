В Гусевском городском округе за парты сели 320 первоклассников. Какие нововведения их ожидают?
1 сентябрь 2017, 13:26
Сегодня отзвенели «первые звонки» во всех школах России. В Гусевском городском округе за парты сели 320 первоклассников. Что новый учебный год приготовил для них и других учащихся школ? Об этом пишет «За доблестный труд».Теги: день знаний школа ученики
Во-первых, финансовой грамотности теперь учить начнут уже с детского сада. Как сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева, ребятишек научат распознавать банкноты Банка России, осуществлять простейшие вычисления и совершать покупки (считать сдачу).
Во-вторых, в школы возвращается «Астрономия». Ольга Васильева лично настояла на этом. При этом курс предмета составит 35 часов. Вот только в каком 10 или 11 классе руководство школы решит самостоятельно. Как заверили нас в управлении образования администрации МО «Гусевский городской округ» до 10 сентября все школы округа определятся с этим предметом. Возможно, отложат и на следующий год, потому что не все учителя прошли курсы повышений квалификации.
Третье изменение касается педагогов. Их ждут тесты и проверки. В прошлом году Рособрнадзор провел проверки учителей-предметников, и были выявлены случаи, когда педагоги путаются в своих предметах, которые преподают. Пилотная модель оценки учителей пока пройдет в 13 субъектах на базе региональных центров повышения квалификации. Оценивать педагогов будут по нескольким критериям - это знание предмета и методики его преподавания, а также ведение урока. По результатам проверки учитель сможет пройти переподготовку именно в тех пунктах, где у него обнаружились проблемы.
В-четвертых, радостная новость для выпускников одиннадцатых классов – третьего обязательного экзамена на следующий год не будет. Зато увеличится число бюджетных мест в вузах. Что касается девятиклассников, то им повезло меньше. Вводится устный экзамен по русскому языку. В министерстве образования и науки считают, что дети должны не только грамотно писать, но и красиво говорить. Пока это введут только в нескольких регионах, а уже со следующего учебного года он будет повсеместно.
Согласно пятой общеобразовательной инновации школы должны ввести факультативное занятие по робототехнике с 5 по 9 класс. В рамках этого все школы оснастят 3D-принтерами.
Шестое необходимое новшество - в школах увеличат количество психологов. Это связано, прежде всего, с тем, что за последнее время нашу страну потрясло несколько подростковых суицидов. По мнению вице-премьера Правительства РФ Ольги Голодец, это связано с тем, что сегодня психологи в школах чаще всего ориентированы на детей в трудных жизненных ситуациях, то есть детей, которые живут в неблагополучных семьях. Но скрытое неблагополучие, дискомфорт, отсутствие внимания к ребенку, дефицит у родителей времени на ребенка приводит к гораздо более сложным последствиям.
Седьмое, немаловажное изменение коснется студентов колледжей. В этом году начнется углубленное изучение иностранного языка и экономических дисциплин.
Во-первых, финансовой грамотности теперь учить начнут уже с детского сада. Как сообщила министр образования и науки РФ Ольга Васильева, ребятишек научат распознавать банкноты Банка России, осуществлять простейшие вычисления и совершать покупки (считать сдачу).
Во-вторых, в школы возвращается «Астрономия». Ольга Васильева лично настояла на этом. При этом курс предмета составит 35 часов. Вот только в каком 10 или 11 классе руководство школы решит самостоятельно. Как заверили нас в управлении образования администрации МО «Гусевский городской округ» до 10 сентября все школы округа определятся с этим предметом. Возможно, отложат и на следующий год, потому что не все учителя прошли курсы повышений квалификации.
Третье изменение касается педагогов. Их ждут тесты и проверки. В прошлом году Рособрнадзор провел проверки учителей-предметников, и были выявлены случаи, когда педагоги путаются в своих предметах, которые преподают. Пилотная модель оценки учителей пока пройдет в 13 субъектах на базе региональных центров повышения квалификации. Оценивать педагогов будут по нескольким критериям - это знание предмета и методики его преподавания, а также ведение урока. По результатам проверки учитель сможет пройти переподготовку именно в тех пунктах, где у него обнаружились проблемы.
В-четвертых, радостная новость для выпускников одиннадцатых классов – третьего обязательного экзамена на следующий год не будет. Зато увеличится число бюджетных мест в вузах. Что касается девятиклассников, то им повезло меньше. Вводится устный экзамен по русскому языку. В министерстве образования и науки считают, что дети должны не только грамотно писать, но и красиво говорить. Пока это введут только в нескольких регионах, а уже со следующего учебного года он будет повсеместно.
Согласно пятой общеобразовательной инновации школы должны ввести факультативное занятие по робототехнике с 5 по 9 класс. В рамках этого все школы оснастят 3D-принтерами.
Шестое необходимое новшество - в школах увеличат количество психологов. Это связано, прежде всего, с тем, что за последнее время нашу страну потрясло несколько подростковых суицидов. По мнению вице-премьера Правительства РФ Ольги Голодец, это связано с тем, что сегодня психологи в школах чаще всего ориентированы на детей в трудных жизненных ситуациях, то есть детей, которые живут в неблагополучных семьях. Но скрытое неблагополучие, дискомфорт, отсутствие внимания к ребенку, дефицит у родителей времени на ребенка приводит к гораздо более сложным последствиям.
Седьмое, немаловажное изменение коснется студентов колледжей. В этом году начнется углубленное изучение иностранного языка и экономических дисциплин.
363 просмотра
0