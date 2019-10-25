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Приобретён новый автобус для подвоза обучающихся школы №5

25 октября 2019, 11:53
Приобретён новый автобус для подвоза обучающихся школы №5
В Гусевском городском округе продолжается программа по модернизации парка школьных автобусов. Новый автобус марки «ГАЗ-A67R42» приобретен за средства областного бюджета и софинансирования муниципалитета. Автотранспорт осуществляет подвоз обучающихся школы № 5.

В настоящий момент парк школьных автобусов Гусевского городского округа составляет 16 единиц. Все автобусы оснащены ремнями безопасности, сигналом экстренного вызова, оборудованы навигационно-информационной системой ГЛОНАС, тахографом и отвечают всем требованиям эксплуатации.
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Г
# 1Гость Андрей
да уж,что подешевле и похуже
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