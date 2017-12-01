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Общество / Образование

Гусевский автопарк пополнился двумя новыми школьными автобусами

1 декабрь 2017, 18:09
Гусевский автопарк пополнился двумя новыми школьными автобусами
Сегодня автопарк гусевского образовательного сообщества пополнился двумя школьными автобусами. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Теперь учащиеся МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» и МОУ «СОШ № 5» будут добираться до школы и обратно на новых автобусах, которые оборудованы тахографами, системой ГЛОНАСС и отвечают всем современным требованиям подвоза детей.

Автобусы, рассчитанные на 22 места, приобретены на условиях софинансирования областного и местного бюджетов.

«Благодаря Правительству Калининградской области и лично губернатору Антону Андреевичу Алиханову мы делаем реальные шаги, чтобы детство в Гусевском городском округе было безопасным, чтобы школьники могли в нормальных условиях добираться до школы и возвращаться домой, вне зависимости от того, где они сегодня учатся, в городе или в небольшом населённом пункте», - отметил глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов.
Теги: школьные автобусы
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