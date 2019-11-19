Студенты Гусевского политехнического техникума и сотрудники администрации продолжают изучать курс по цифровому маркетингу. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Под руководством Максима Демковича, директора по IT Ассоциации ДПО КО и создателя компании ITSphere, ребята провели SWOT-анализ города Гусева и политехнического техникума с целью эффективного стратегического планирования деятельности своей маркетинговой компании.
Какой получится матрица — увидим на следующем занятии, а пока с помощью универсального метода оценки текущей ситуации студенты обозначили сильные и слабые стороны, потенциал и риски ведения соцмедиа маркетинга в городе Гусеве.
Приглашенный эксперт — Виталий Кудасов, фотограф, создатель «Reflection Studio», которая специализируется на авторском видео. Создатель любого видеоформата, от простых репортажей до презентационных и сложных постановочных роликов, Виталий поделился опытом своей работы с подрастающим поколением и дал ценные профессиональные советы.
Курс проводится в рамках подготовки к очередному чемпионату WorldSkills в компетенции цифровых инноваций.
Студенты политеха и сотрудники городской администрации изучают курс по цифровому маркетингу
19 ноября 2019, 11:43