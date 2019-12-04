В Детско-юношеском центре состоялся муниципальный конкурс-выставка по легоконструированию 4 декабря 2019, 12:02

28 и 29 ноября в Детско-юношеском центре города Гусева состоялся VI муниципальный конкурс-выставка по легоконструированию.



Конкурс проводится в целях популяризации возможностей использования конструктора Лего, как одного из средств новых технологий в познавательном развитии детей.



В конкурсе приняли участие 9 команд младшего школьного возраста и 11 команд дошкольных образовательных учреждений из города Гусева, Советска, Озёрска, которые представляли результаты творческих проектов в рамках заявленной тематики «Техника во имя мира», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Помимо творческого проекта участникам предстояло пройти конструкторские испытания на станциях: «Лего-мозаика», «Лего-судоку», «Лего-техник», «Лего-профи» и «Конкурс капитанов». Все команды представили интересные проекты и успешно справились с конкурсными заданиями.



В номинации «Роботизированный проект» победителями стали:

Дети дошкольного возраста:

I место заняла команда МА ДОУ «Детский сад № 14» с творческим проектом «От зёрнышка к хлебушку».

II место присвоено команде «Анимашка» МАУ ДО «ДЮЦ» с проектом «Мы к вам приехали на час».

III место получила команда МА ДОУ «Детский сад № 5» с творческим проектом «Непобедимая и легендарная наша Российская армия».



Дети 7-8 лет:

I место — команда МБУ ДО «ЦРТД и Ю» г. Озёрск с творческим проектом «Современные виды транспорта»

II место — МАОУ «СОШ № 3» с проектом «Из прошлого в будущее».



Дети 9-10 лет:

I место — МАУ ДО «ДЮЦ» с проектом «Едем, плаваем, летим»,

II место — МОУ «СОШ № 5» с проектом «Военно-воздушные силы на страже Родины»,

III место — команда сетевого проекта «Green peace» МОУ СОШ № 1 и МАУ ДО «ДЮЦ» с проектом «Спасатели вперёд».



В номинации «Простой сборный проект» призовые места получили команды:

Дети дошкольного возраста:

I место — МА ДОУ «Детский сад № 19» с проектом «Привокзальная площадь»

II место — МА ДОУ «Детский сад № 5»

III место — МА ДОУ «Детский сад № 6» с одноимёнными проектами «Парад Победы».



Дети 7-8 лет:

I место — МОУ «СОШ № 5» с проектом «Парад Победы»

II место — МАУ ДО «Детско-юношеский центр» с творческим проектом «Луна-межпланетная станция»

III место — МОУ СОШ в п. Михайлово» с проектом «Военные вертолёты глазами детей».



Конкурс-выставку по легоконструированию, по праву, можно назвать праздничным, так он проходил в атмосфере здорового соперничества и доброжелательности.



Поздравляем победителей с заслуженными наградами и желаем всем участникам конкурса дальнейших побед!