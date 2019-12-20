В Гусевский политех доставили фрезерный станок стоимостью 22 млн рублей

В Гусевский политехникум доставлен ультрасовременный станок стоимостью в 22 миллиона рублей. Деньги выделены в рамках национального проекта «Образование».Задание по доставке груза, цена которого сопоставима с целыми автопарком дорогостоящих автомобилей, доверили самым ответственным профессионалам.Металлообрабатывающий комплекс создан на основе передовых инженерных разработок и соответствует мировым стандартам. На этом оборудовании можно выполнять все виды токарных работ.Залог успешной разгрузки в строгой последовательности операций. Станок приподнимается краном на считанные сантиметры. Грузовик со скоростью улитки продвигается вперёд, пока оборудование не оказывается за пределами платформы.Нормы промышленной безопасности требуют от команды профессионалов максимальной концентрации внимания на каждом этапе установки комплекса. Такой станок в области пока только один. Благодаря новейшему оборудованию политехникум сможет готовить кадры на перспективу.