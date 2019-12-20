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Информационный сайт города Гусева

В Гусевский политех доставили фрезерный станок стоимостью 22 млн рублей

20 декабря 2019, 16:18
В Гусевский политех доставили фрезерный станок стоимостью 22 млн рублей
В Гусевский политехникум доставлен ультрасовременный станок стоимостью в 22 миллиона рублей. Деньги выделены в рамках национального проекта «Образование».

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Высокоточный станок DMG MORI доставлен из Ульяновска в Гусев, позади 2050 километров пути.

Задание по доставке груза, цена которого сопоставима с целыми автопарком дорогостоящих автомобилей, доверили самым ответственным профессионалам.

Владимир Пахомов, водитель:
— Я сам бывший фрезеровщик, но мы работали на старых станках, было время, а сейчас пожалуйста — космический корабль.

Металлообрабатывающий комплекс создан на основе передовых инженерных разработок и соответствует мировым стандартам. На этом оборудовании можно выполнять все виды токарных работ.

Николай Сафаралиев, студент Гусевского политехникума:
— Очень хочется попробовать его испытать, разные детальки изготовить.

Алексей Иванов, руководитель группы такелажников:
— Рама станка выполнена из композитных материалов, поэтому требуется особая точность и осторожность при такелажных работах.

Залог успешной разгрузки в строгой последовательности операций. Станок приподнимается краном на считанные сантиметры. Грузовик со скоростью улитки продвигается вперёд, пока оборудование не оказывается за пределами платформы.

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Станок заведут в мастерскую на специальных подкатных роликах, которые могут выдержать вес в 48 тонн, станок всего три с половиной.

Игорь Зараковский, преподаватель специальных дисциплин Гусевского политехникума:
— На этом станке можно обучать студентов другой системе управления. Станок используется в «Ворлдскиллс» России и мировом чемпионате, и так же качество деталей изготавливается на этом станке — более точные.

Нормы промышленной безопасности требуют от команды профессионалов максимальной концентрации внимания на каждом этапе установки комплекса. Такой станок в области пока только один. Благодаря новейшему оборудованию политехникум сможет готовить кадры на перспективу.
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Ж
# 1Житель
Вот это новость... 
А это мы его разгрузили. Через сутки, вот мы его занесли в помещение. Ещё через сутки, вот мы его смонтировали, вот мы его протёрли, вот мы его включили, вот мы его... 
Сегодня, 18:59   ЦитироватьОтветить
01
Г
# 2ГераБуФфон
Ну житель-больше Новостей,больше денежков....Виталька он такой))
Сегодня, 19:09   ЦитироватьОтветить
01
о
# 3он
дениска оформит



 из МУПа????????
Сегодня, 19:24   ЦитироватьОтветить
11
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