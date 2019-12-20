В Гусевский политех доставили фрезерный станок стоимостью 22 млн рублей

В Гусевский политехникум доставлен ультрасовременный станок стоимостью в 22 миллиона рублей. Деньги выделены в рамках национального проекта «Образование».
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Высокоточный станок DMG MORI доставлен из Ульяновска в Гусев, позади 2050 километров пути.
Задание по доставке груза, цена которого сопоставима с целыми автопарком дорогостоящих автомобилей, доверили самым ответственным профессионалам.
Владимир Пахомов, водитель:
— Я сам бывший фрезеровщик, но мы работали на старых станках, было время, а сейчас пожалуйста — космический корабль.
Металлообрабатывающий комплекс создан на основе передовых инженерных разработок и соответствует мировым стандартам. На этом оборудовании можно выполнять все виды токарных работ.
Николай Сафаралиев, студент Гусевского политехникума:
— Очень хочется попробовать его испытать, разные детальки изготовить.
Алексей Иванов, руководитель группы такелажников:
— Рама станка выполнена из композитных материалов, поэтому требуется особая точность и осторожность при такелажных работах.
Залог успешной разгрузки в строгой последовательности операций. Станок приподнимается краном на считанные сантиметры. Грузовик со скоростью улитки продвигается вперёд, пока оборудование не оказывается за пределами платформы.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Станок заведут в мастерскую на специальных подкатных роликах, которые могут выдержать вес в 48 тонн, станок всего три с половиной.
Игорь Зараковский, преподаватель специальных дисциплин Гусевского политехникума:
— На этом станке можно обучать студентов другой системе управления. Станок используется в «Ворлдскиллс» России и мировом чемпионате, и так же качество деталей изготавливается на этом станке — более точные.
Нормы промышленной безопасности требуют от команды профессионалов максимальной концентрации внимания на каждом этапе установки комплекса. Такой станок в области пока только один. Благодаря новейшему оборудованию политехникум сможет готовить кадры на перспективу.
В Гусевский политех доставили фрезерный станок стоимостью 22 млн рублей
20 декабря 2019, 16:18