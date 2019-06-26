Под девизом «Лето — время читать» в детской библиотеке прошли мероприятия для детей пришкольных лагерей

26 июня 2019, 09:44

Чтение — один из важнейших процессов развития ребенка, его вхождение в увлекательный и разнообразный мир книжной культуры.



«Лето — время читать»: под таким девизом в июне в Центральной детской библиотеке прошли мероприятия для 615 ребят из пришкольных оздоровительных лагерей Гусевского городского округа. Участники развлекательно-игровой программы «Ура! Каникулы!» не только зарядились бодростью на весь летний сезон, но и вспомнили игры, в которые можно поиграть с друзьями во дворе или на школьной площадке.



Познавательный час «Знатоки природы» помог ребятам раскрыть тайны окружающего мира, почувствовать свою нужность в жизни природы и ответственность за тех, кто живет рядом с нами.



6 июня юные читатели совершили «Путешествие по Лукоморью». Нянюшка Арина Родионовна и ученый Кот «заглядывали» в самые дальние уголки Страны сказок Пушкина, проверяли ребят на знание героев сказок, раскрывали тайны черного сундучка и волшебного зеркала.



Невозможно оставить вне поля зрения такие важные для страны даты, как 12 и 22 июня. Самая большая страна на планете — это Россия! Она занимает самую большую территорию от Азии до Европы, и здесь живем мы. Какая она, наша Родина? Что мы знаем о ней? Чем мы можем гордиться, рассказывая о России? Об этом состоялся разговор на познавательных мероприятиях, посвященных Дню России «Триединство российской государственности».



22 июня — одна из наиболее трагических дат в истории нашей Родины. День памяти и скорби для тех, кто пережил и выжил, для детей и внуков миллионов солдат, что отдали жизни за мир, в котором мы сегодня живём. Сегодня каждая российская семья отдаёт долг памяти и признательности всем, кто принял на себя первый удар врага, кто не дожил до светлого Дня Победы, но верил в него, принимая неравный бой с фашистами. Ответы ребят на вопросы викторины «Ты знаешь, что была война?» показали, что подрастающее поколение знает и чтит героев войны.



Закончилась первая смена пришкольных оздоровительных лагерей, а сотрудники ЦДБ готовы принять в своих залах вторую смену и уже подготовили для ребят новые и интересные мероприятия!

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