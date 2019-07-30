Детская библиотека продолжает работу для ребят из пришкольных лагерей «Лето — время читать»

30 июля 2019, 11:24

Лето — счастливая пора каникул, поездок на море и игр с друзьями во дворе! А еще это списки литературы для прочтения летом. И это означает то, что есть хороший повод заглянуть в библиотеку!



В июле Центральная детская библиотека продолжила работу для ребят из пришкольных оздоровительных лагерей в рамках целевой программы «Лето — время читать». Игра-путешествие «50 интересных фактов о России» познакомила гусевских школьников с величием и многообразием Родины, а познавательно-развлекательный час «Сказки Пушкина» напомнил всеми любимые сказки. Выставка работ Гусевской ДШИ «По тропинкам Лукоморья» украсила фасадные окна библиотеки и послужила иллюстрацией к мероприятию. Школьники принимали участие в интеллектуальных играх «Что? Где? Когда» и " Экологическая викторина«, знакомились с видеообзором „День семьи, любви и верности“. В июле в библиотеке прошло 22 мероприятия, в которых приняли участие более 400 школьников из пришкольных оздоровительных лагерей.



Несколько лет подряд ЦДБ принимает участие в фестивале чтения для детей и подростков „Лето с книгой“, организованном ГБУК „Калининградская областная детская библиотека им. А. П. Гайдара“. Гость фестиваля — детский писатель из Санкт-Петербурга Анна Анисимова 11 июля встретилась с гусевскими читателями. Лауреат премии С. Я. Маршака, лонглистер премии „Дебют“, финалист премии имени Владислава Крапивина Анна Анисимова рассказала ребятам о своем творчестве, поделилась впечатлениями о лете и фестивале, подарила книги.



Июль — середина лета, жаркая погода и все меньше времени остается до начала учебного года. Кто-то счастливо улыбается, дочитав последнюю книгу из списка литературы, заданной для прочтения летом, а кто-то спешит в библиотеку, чтобы только начать выполнять литературное задание. Время еще есть, и мы ждем вас в гости, дорогие ребята!

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