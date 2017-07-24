Гусев стал кузницей кадров для аграрного и промышленного сектора региона
24 июль 2017, 12:31
От полутора до двух человек на место. В регионе отмечен небывалый интерес абитуриентов к поступлению в учебные заведения среднего профессионального образования. Вице-премьер правительства Илья Баринов побывал в Гусевском политехникуме и агропромышленном колледже, чтобы оценить подготовку к новому учебному году. Об этом, репортаж телеканала «ГТРК «Калининград».Теги: политех агропромышленный колледж
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Гусев по праву называют кузницей кадров для аграрного сектора и промышленности Янтарного края.
Владимир Киселёв готовит трактор к выходу в поле. Студенты агропромышленного колледжа отгуляли каникулы в мае, чтобы пройти производственную практику во время уборочной.
Владимир Киселев, студент агропромышленного комплекса:
— У нас рядом с посёлком растёт рожь, кукуруза, пшеница.
Илья Баринов, врио заместителя председателя правительства Калининградской области:
— Студентов надо мотивировать. Когда они видят живые деньги, по-другому работают.
Приёмная комиссия принимает заявления абитуриентов. Появился новый модуль – плодоовощеводство. Популярны агрономическое и ветеринарное отделения. Специальные лаборатории оборудованы по последнему слову.
— Это биохимический анализатор. Кальций, фосфор, каротин… Может определять до 25 показателей.
— Можете зарабатывать дополнительные деньги. Лицензируйтесь, у вас же ветеринарная клиника есть.
В Гусевском политехникуме есть современные мастерские по производству мебели и обработке металлов. На станках с числовым программным управлением можно изготовить детали любой сложности. Традиционные специальности, например, электрика уходят в прошлое.
Виталий Волчек, преподаватель политехникума:
— Базовые знания работы с проводами должны быть, но будущий специалист обязан программированием владеть.
Илья Баринов, врио заместителя председателя правительства Калининградской области:
— Мы должны опережать запрос работодателей, которые являются «потребителями» наших учеников. Я увидел хорошую материальную базу. Видно, что система готова развиваться и становиться лучшей в России.
Количество программ по подготовке специалистов из «Топ-50 рабочих профессий» неуклонно растёт. В этом году организовано 3600 бюджетных мест, желающих поступить в полтора раза больше. Приёмные комиссии в техникумах и колледжах будут работать до 15 августа.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Гусев по праву называют кузницей кадров для аграрного сектора и промышленности Янтарного края.
Владимир Киселёв готовит трактор к выходу в поле. Студенты агропромышленного колледжа отгуляли каникулы в мае, чтобы пройти производственную практику во время уборочной.
Владимир Киселев, студент агропромышленного комплекса:
— У нас рядом с посёлком растёт рожь, кукуруза, пшеница.
Илья Баринов, врио заместителя председателя правительства Калининградской области:
— Студентов надо мотивировать. Когда они видят живые деньги, по-другому работают.
Приёмная комиссия принимает заявления абитуриентов. Появился новый модуль – плодоовощеводство. Популярны агрономическое и ветеринарное отделения. Специальные лаборатории оборудованы по последнему слову.
— Это биохимический анализатор. Кальций, фосфор, каротин… Может определять до 25 показателей.
— Можете зарабатывать дополнительные деньги. Лицензируйтесь, у вас же ветеринарная клиника есть.
В Гусевском политехникуме есть современные мастерские по производству мебели и обработке металлов. На станках с числовым программным управлением можно изготовить детали любой сложности. Традиционные специальности, например, электрика уходят в прошлое.
Виталий Волчек, преподаватель политехникума:
— Базовые знания работы с проводами должны быть, но будущий специалист обязан программированием владеть.
Илья Баринов, врио заместителя председателя правительства Калининградской области:
— Мы должны опережать запрос работодателей, которые являются «потребителями» наших учеников. Я увидел хорошую материальную базу. Видно, что система готова развиваться и становиться лучшей в России.
Количество программ по подготовке специалистов из «Топ-50 рабочих профессий» неуклонно растёт. В этом году организовано 3600 бюджетных мест, желающих поступить в полтора раза больше. Приёмные комиссии в техникумах и колледжах будут работать до 15 августа.
Виталий Хвалей
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