Объявления
Образование / Видеоновости

Гусев стал кузницей кадров для аграрного и промышленного сектора региона

24 июль 2017, 12:31
Гусев стал кузницей кадров для аграрного и промышленного сектора региона
От полутора до двух человек на место. В регионе отмечен небывалый интерес абитуриентов к поступлению в учебные заведения среднего профессионального образования. Вице-премьер правительства Илья Баринов побывал в Гусевском политехникуме и агропромышленном колледже, чтобы оценить подготовку к новому учебному году. Об этом, репортаж телеканала «ГТРК «Калининград».

Виталий Хвалей, корреспондент:
— Гусев по праву называют кузницей кадров для аграрного сектора и промышленности Янтарного края.

Владимир Киселёв готовит трактор к выходу в поле. Студенты агропромышленного колледжа отгуляли каникулы в мае, чтобы пройти производственную практику во время уборочной.

Владимир Киселев, студент агропромышленного комплекса:
— У нас рядом с посёлком растёт рожь, кукуруза, пшеница.

Илья Баринов, врио заместителя председателя правительства Калининградской области:
— Студентов надо мотивировать. Когда они видят живые деньги, по-другому работают.

Приёмная комиссия принимает заявления абитуриентов. Появился новый модуль – плодоовощеводство. Популярны агрономическое и ветеринарное отделения. Специальные лаборатории оборудованы по последнему слову.

— Это биохимический анализатор. Кальций, фосфор, каротин… Может определять до 25 показателей.

— Можете зарабатывать дополнительные деньги. Лицензируйтесь, у вас же ветеринарная клиника есть.

В Гусевском политехникуме есть современные мастерские по производству мебели и обработке металлов. На станках с числовым программным управлением можно изготовить детали любой сложности. Традиционные специальности, например, электрика уходят в прошлое.

Виталий Волчек, преподаватель политехникума:
— Базовые знания работы с проводами должны быть, но будущий специалист обязан программированием владеть.

Илья Баринов, врио заместителя председателя правительства Калининградской области:
— Мы должны опережать запрос работодателей, которые являются «потребителями» наших учеников. Я увидел хорошую материальную базу. Видно, что система готова развиваться и становиться лучшей в России.

Количество программ по подготовке специалистов из «Топ-50 рабочих профессий» неуклонно растёт. В этом году организовано 3600 бюджетных мест, желающих поступить в полтора раза больше. Приёмные комиссии в техникумах и колледжах будут работать до 15 августа.

Виталий Хвалей
Теги: политех агропромышленный колледж
257 просмотров
0
Другие новости по теме
Крупные аграрии области встретились со студентами Гусевского колледжа в «День карьеры»
Крупные аграрии области встретились со студентами Гусевского колледжа в «День карьеры»
Илья Баринов и Светлана Трусенёва посетили профессиональные образовательные организации в Гусеве
Илья Баринов и Светлана Трусенёва посетили профессиональные образовательные организации в Гусеве
Будущее аграрного сектора оценили молодые парламентарии
Будущее аграрного сектора оценили молодые парламентарии
На базе Гусевского агропромышленного колледжа откроется ресурсный центр аграрного образования
На базе Гусевского агропромышленного колледжа откроется ресурсный центр аграрного образования

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс