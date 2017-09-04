Утверждены списки получателей именных стипендий губернатора в 2017 году
4 сентябрь 2017, 19:44
С сентября 408 победителей конкурсного отбора среди одаренных детей и талантливой молодежи в сфере образования, науки, культуры, в спорте, социально значимой и общественной деятельности станут получателями именных стипендий губернатора Калининградской области. Среди них есть и жители Гусевского городского округа.Теги: школа ученики агропромышленный колледж политех ДШИ ДЮСШ стипендия
За особые достижения в сфере образования и науки
За особые достижения в сфере культуры
За особые достижения в спорте
Полный список стипендиатов можно посмотреть на сайте правительства Калининградской области.
Ранее сообщалось что Михаил Сташко и Маргарита Войтович переехали в город Пионерский, однако в списке стипендиатов они указанны как ученики школы №1 г. Гусева и школы п. Илюшино соответственно.
Именные стипендии губернатора Калининградской области присуждаются одаренным детям и талантливой молодежи, начиная с 2010 года. Именная стипендия носит персональный характер и выплачивается ежемесячно с 1 сентября по 31 августа независимо от получения иных именных стипендий и других выплат стимулирующего характера, кроме именных стипендий губернатора Калининградской области.
За особые достижения в сфере образования и науки
- Екимцов Алексей Андреевич - ГБУ КО ПОО «Гусевский политехнический техникум»
- Кострова Анна Юрьевна - ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж»
За особые достижения в сфере культуры
- Беленок Полина Григорьевна - МАОУ ДОД «Гусевская ДШИ» (МАУ СОШ № 1 г. Гусева»)
- Мелихова Арина Олеговна - МАОУ «СОШ № 3»
- Пана Анастасия Владиславовна - МАОУ ДОД «Гусевская ДШИ» (МАУ СОШ № 1 г. Гусева»)
За особые достижения в спорте
- Водичев Александр Игоревич - МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» (ГБУ КО ПОО «Гусевский агропромышленный колледж»)
- Дозорнова Ангелина Максимовна - МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» (МАУ СОШ № 5 г. Гусева»)
- Сташко Михаил Вячеславович - МАУ ДО «Гусевская ДЮСШ» (МАУ СОШ № 1 г. Гусева»)
- Войтович Маргарита Александровна - Где занимается не указано (МАОУ Илюшинская СОШ)
Полный список стипендиатов можно посмотреть на сайте правительства Калининградской области.
Ранее сообщалось что Михаил Сташко и Маргарита Войтович переехали в город Пионерский, однако в списке стипендиатов они указанны как ученики школы №1 г. Гусева и школы п. Илюшино соответственно.
Именные стипендии губернатора Калининградской области присуждаются одаренным детям и талантливой молодежи, начиная с 2010 года. Именная стипендия носит персональный характер и выплачивается ежемесячно с 1 сентября по 31 августа независимо от получения иных именных стипендий и других выплат стимулирующего характера, кроме именных стипендий губернатора Калининградской области.
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