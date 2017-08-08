Гусевская спортсменка везёт домой золотую медаль с чемпионата мира по Тайскому боксу

8 август 2017, 16:45

Спортсменка из города Гусева Ангелина Дозорнова, воспитанница тренера Владимира Латышева, везёт домой золотую медаль с чемпионата мира по Тайскому боксу, который проходит в Бангкоке (Тайланд).



6 августа Ангелина в полуфинальной встрече одержала победу над представительницей Тайланда Sunisa Danghaiyapoorn, тем самым обеспечив себе выход в финал.



Сегодня, 8 августа, Ангелина одержала победу над спортсменкой из Шри-Ланки и стала двукратной Победительницей Первенства Мира по Тайскому боксу.



Хочется также отметить, что бывшие воспитанники Гусевского тренера Владимира Латышева Маргарита Войтович и Михаил Сташко тоже одержали победу на чемпионате и везут домой золотые медали. С недавнего времени они переехали в город Пионерский, где теперь тренируются в местной ДЮШ.



Поздравляем юных спортсменов и их тренеров с очередными победами!

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