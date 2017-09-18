Центр раннего развития
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В Дубровской библиотеке первоклашки совершили путешествие в мир книг

18 сентябрь 2017, 11:47
В Дубровской библиотеке первоклашки совершили путешествие в мир книг
В библиотеке для ребят
На полках книги в ряд стоят.
Бери, читай и много знай!

Каждый ребенок с детства знает, что книга – друг человека. С целью расширения знаний о книгах ученики 1 класса МОУ «Калининская СОШ» под руководством Якубовской Галины Владимировны посетили Дубровскую библиотеку.

Библиотекарь Лимонова Людмила Викторовна радушно встретила ребят и предложила совершить увлекательное путешествие в мир книг. Ребята услышали рассказ о библиотеке, просмотрели красочные издания книг и журналов, приняли участие в конкурсе «Мой любимый сказочный герой», где каждый представил своего любимого героя и получил призы.

Всем понравилось посещение библиотеки. Очень важно приобщать детей к книжной культуре и воспитывать любознательного, грамотного человека.
Теги: библиотека Дубровское Калининское ученики
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