В Дубровской библиотеке первоклашки совершили путешествие в мир книг

18 сентябрь 2017, 11:47

В библиотеке для ребят

На полках книги в ряд стоят.

Бери, читай и много знай!

Каждый ребенок с детства знает, что книга – друг человека. С целью расширения знаний о книгах ученики 1 класса МОУ «Калининская СОШ» под руководством Якубовской Галины Владимировны посетили Дубровскую библиотеку.Библиотекарь Лимонова Людмила Викторовна радушно встретила ребят и предложила совершить увлекательное путешествие в мир книг. Ребята услышали рассказ о библиотеке, просмотрели красочные издания книг и журналов, приняли участие в конкурсе «Мой любимый сказочный герой», где каждый представил своего любимого героя и получил призы.Всем понравилось посещение библиотеки. Очень важно приобщать детей к книжной культуре и воспитывать любознательного, грамотного человека.