Книжный фонд школы № 3 пополнился произведениями мировых классиков
31 октябрь 2017, 10:53
Информацию об этом разместил на своей страничке в Фейсбуке депутат Калининградской областной Думы, генеральный директор АО «Калининградский янтарный комбинат» Михаил Зацепин.Михаил Зацепин
«В сентябре выделил деньги школе № 3 города Гусева для библиотечно-информационного центра. В результате школьный книжный фонд пополнился на 58 экземпляров мировых классиков. Не первый раз в этой Гусевской школе, и всегда отмечаю профессионализм педагогов и их неравнодушное, чуткое отношение к детям» - написал Михаил Иванович.
Во время визита в школу Михаил Зацепин посетил библиотеку, пообщался с учителями и руководством образовательной организации, поблагодарил их за добросовестный труд и грамотную организацию и совершенствование учебного и воспитательного процессов.
«В сентябре выделил деньги школе № 3 города Гусева для библиотечно-информационного центра. В результате школьный книжный фонд пополнился на 58 экземпляров мировых классиков. Не первый раз в этой Гусевской школе, и всегда отмечаю профессионализм педагогов и их неравнодушное, чуткое отношение к детям» - написал Михаил Иванович.
Во время визита в школу Михаил Зацепин посетил библиотеку, пообщался с учителями и руководством образовательной организации, поблагодарил их за добросовестный труд и грамотную организацию и совершенствование учебного и воспитательного процессов.
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