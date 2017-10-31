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Книжный фонд школы № 3 пополнился произведениями мировых классиков

31 октябрь 2017, 10:53
Книжный фонд школы № 3 пополнился произведениями мировых классиков
Информацию об этом разместил на своей страничке в Фейсбуке депутат Калининградской областной Думы, генеральный директор АО «Калининградский янтарный комбинат» Михаил Зацепин.

«В сентябре выделил деньги школе № 3 города Гусева для библиотечно-информационного центра. В результате школьный книжный фонд пополнился на 58 экземпляров мировых классиков. Не первый раз в этой Гусевской школе, и всегда отмечаю профессионализм педагогов и их неравнодушное, чуткое отношение к детям» - написал Михаил Иванович.

Во время визита в школу Михаил Зацепин посетил библиотеку, пообщался с учителями и руководством образовательной организации, поблагодарил их за добросовестный труд и грамотную организацию и совершенствование учебного и воспитательного процессов.
Теги: Михаил Зацепин
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# 1Гость гость
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# 2Житель
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Вчера, 22:23   ЦитироватьОтветить1
йцукен
# 3йцукен
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