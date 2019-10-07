В Городском ДК чествовали работников образовательной сферы

В минувшую субботу, 5 октября, в России чествовали учителей, а в нашем славном городе поздравления всем учителям и работникам дошкольного образования звучали со сцены городского Дома культуры, рассказали в пресс-службе администрации округа.
Поздравить их с профессиональным праздником пришли заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Людмила Томина, заместитель председателя окружного Совета депутатов Сергей Каюков и начальник управления образования администрации Тамара Бутрим.
Людмила Томина вручила педагогам и воспитателям округа почетные грамоты министерства образования Калининградской области и почетные грамоты главы администрации Гусевского городского округа. Также заместитель главы администрации вручила коллегам благодарственные письма от имени главы администрации.
Заместитель председателя окружного Совета депутатов Сергей Каюков вместе со словами поздравления вручил Почетные грамоты главы муниципалитета руководителям школ и дошкольных образовательных учреждений за качественную подготовку учреждений к новому 2019–2020 году, за высокое профессиональное мастерство, инициативность, вклад в совершенствование воспитательного процесса в соответствии с современными стандартами педагогики, за достигнутые успехи в организации воспитательного процесса, высокую работоспособность и профессионализм.
В свою очередь начальник управления образования Тамара Бутрим вручила Почетные грамоты управления за добросовестный труд, высокие достижения в обучении и воспитании подрастающего поколения, целеустремленность и душевную щедрость, за многолетний и добросовестный труд.
Весь вечер со сцены любимых учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования поздравляли своими творческими номерами воспитанники детских садов, школ и ДЮЦ. Звучали поздравления и от коллег.