На центральной площади прошла военно-патриотическая акция «Есть такая профессия – Родину защищать!»

5 ноябрь 2017, 17:11

Материал для новости предоставлен МАУ ГДК города Гусева

Вчера вся наша страна отмечала День народного единства. Этот праздник – день памяти о славных героических событиях, о великом подвиге земского старосты Кузьмы Минина, князя Дмитрия Пожарского и народов России.Сегодня на Центральной площади города Гусева Командование 11-ого армейского корпуса Балтийского флота при поддержке Администрации Гусевского городского округа провело военно-патриотическую акцию «Есть такая профессия – Родину защищать!».Была установлена сценическая площадка с тематическим оформлением. Звучали фонограммы песен патриотической и военной тематики. Творческие коллективы города Гусева радовали зрителей своими выступлениями, а значимые лица города произносили поздравительные речи.Командование 11 армейского корпуса вручило юнармейцам грамоты и сертификаты. В свою очередь администрация Гусевского городского округа поблагодарила военных за несение службы на благо нашей Родины и вручила им грамоты.На территории, прилегающей к Центральной площади, был развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации. Также была развернута выставка самых современных образцов вооружений и военной техники, находящихся на вооружении в соединениях и воинских частях 11-ого армейского корпуса Балтийского флота. Благодаря этому каждый имел уникальную возможность поближе познакомиться с Вооруженными Силами Российской Федерации.