Объявления
Новости / Общество

На центральной площади прошла военно-патриотическая акция «Есть такая профессия – Родину защищать!»

5 ноябрь 2017, 17:11
На центральной площади прошла военно-патриотическая акция «Есть такая профессия – Родину защищать!»
Вчера вся наша страна отмечала День народного единства. Этот праздник – день памяти о славных героических событиях, о великом подвиге земского старосты Кузьмы Минина, князя Дмитрия Пожарского и народов России.

Сегодня на Центральной площади города Гусева Командование 11-ого армейского корпуса Балтийского флота при поддержке Администрации Гусевского городского округа провело военно-патриотическую акцию «Есть такая профессия – Родину защищать!».

Была установлена сценическая площадка с тематическим оформлением. Звучали фонограммы песен патриотической и военной тематики. Творческие коллективы города Гусева радовали зрителей своими выступлениями, а значимые лица города произносили поздравительные речи.

Командование 11 армейского корпуса вручило юнармейцам грамоты и сертификаты. В свою очередь администрация Гусевского городского округа поблагодарила военных за несение службы на благо нашей Родины и вручила им грамоты.

На территории, прилегающей к Центральной площади, был развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации. Также была развернута выставка самых современных образцов вооружений и военной техники, находящихся на вооружении в соединениях и воинских частях 11-ого армейского корпуса Балтийского флота. Благодаря этому каждый имел уникальную возможность поближе познакомиться с Вооруженными Силами Российской Федерации.

Материал для новости предоставлен МАУ ГДК города Гусева
Теги: акция военные
0 просмотров
0
Другие новости по теме
Ваши двери продаются здесь
Ваши двери продаются здесь

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»