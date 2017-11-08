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В Гусевском городском округе формируется молодежная администрация

8 ноябрь 2017, 15:24
В Гусевском городском округе формируется молодежная администрация

Фотография студентки Гусевского политехнического техникума с Дня самоуправления
В МО «Гусевский городской округ» проходит конкурс по формированию Молодежной администрации муниципального образования «Гусевский городской округ». Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

Организаторами конкурса является Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации муниципального образования «Гусевский городской округ».

Подробности Вы можете узнать в положении.

Скачать положение (Посмотреть онлайн) [55,5 Kb] (cкачиваний: 40)
Теги: Админстрация Гусевского района
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Гость Татьяна
# 1Гость Татьяна
Пускай свою администрацию сформируют,а потом молодежную формирует!
Сегодня, 15:38   ЦитироватьОтветить6
Мирон
# 2Мирон
А зачем оно нам?
Сегодня, 19:36   ЦитироватьОтветить1

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