В Гусевском городском округе формируется молодежная администрация
8 ноябрь 2017, 15:24
Фотография студентки Гусевского политехнического техникума с Дня самоуправления
В МО «Гусевский городской округ» проходит конкурс по формированию Молодежной администрации муниципального образования «Гусевский городской округ». Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.Теги: Админстрация Гусевского района
Организаторами конкурса является Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации муниципального образования «Гусевский городской округ».
Подробности Вы можете узнать в положении.
Организаторами конкурса является Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации муниципального образования «Гусевский городской округ».
Подробности Вы можете узнать в положении.
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