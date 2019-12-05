Местные власти проводят конкурс по формированию молодежной администрации

В конкурсе могут участвовать жители Гусевского городского округа в возрасте от 14 до 30 лет.
Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап (2-13 декабря) — конкурс письменных работ;
- второй этап (16-27 декабря) — собеседование и отбор победителей Конкурса.
Кандидат представляет в Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации (ул. Ульяновых, 8, каб.303) следующие документы:
- письменную работу;
- личное резюме;
- анкету участника ;
- копию паспорта;
- копию документа об образовании либо справку с места учебы или работы;
- почетные грамоты, рекомендательные письма, дипломы и прочие документы, подтверждающие личные достижения кандидата.
Письменная работа представляет собой проект проведения социально-значимого общественного мероприятия в сфере молодежной политики.