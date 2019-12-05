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Информационный сайт города Гусева

Местные власти проводят конкурс по формированию молодежной администрации

5 декабря 2019, 15:34
Местные власти проводят конкурс по формированию молодежной администрации
Городская администрация объявляет конкурс по формированию состава Молодежной администрации муниципального образования «Гусевский городской округ».

В конкурсе могут участвовать жители Гусевского городского округа в возрасте от 14 до 30 лет.

Конкурс проводится в два этапа:
  1. первый этап (2-13 декабря) — конкурс письменных работ;
  2. второй этап (16-27 декабря) — собеседование и отбор победителей Конкурса.

Кандидат представляет в Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации (ул. Ульяновых, 8, каб.303) следующие документы:
  • письменную работу;
  • личное резюме;
  • анкету участника ;
  • копию паспорта;
  • копию документа об образовании либо справку с места учебы или работы;
  • почетные грамоты, рекомендательные письма, дипломы и прочие документы, подтверждающие личные достижения кандидата.

Письменная работа представляет собой проект проведения социально-значимого общественного мероприятия в сфере молодежной политики.

Положение о Молодежной администрации [16,67 Kb] (cкачали 2 раза)
Положение о порядке проведения конкурса [16,24 Kb] (cкачали 1 раз)
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Д
# 1Дедушка
Хоть что то правильное задумали!
Сегодня, 16:33   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 2Гость Следователь
Родственников и друзей устроили в администрацию теперь детей своих и друзей детей принялись трудоустраивать.
Сегодня, 17:48   ЦитироватьОтветить
80
А
# 3Аркадиуш
Вот зачем? какой толк,обычным гражданам,от этой тупой идеи? Даёшь помимо обычной администрации,ещё администрацию пенсионеров, администрацию юношей,администрацию инвалидов,и чтобы у каждой администрации были свои депутатские собрания,Попросим денег из бюджета,отремонтируем бывшую 3 школу,и будет там 30 администраций разных ,и 30 городских ДУМ.Будет очень здорово!!  Это то ,что нам всем нужно
Сегодня, 18:13   ЦитироватьОтветить
100
1
# 4123
Аркадиуш,
Я стесняюсь спросить, а работать тогда кто будет? 
Сегодня, 19:33   ЦитироватьОтветить
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