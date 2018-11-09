/ / / Сегодня в ГДК чествовали сотрудников органов внутренних дел

Сегодня в Городском доме культуры чествовали тех, кто стоит на страже закона, кто ежедневно несет нелегкую службу, борется с преступностью и обеспечивает правопорядок — сотрудников органов внутренних дел. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Личный состав Межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» поздравили глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава Гусевского городского округа–Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, заместитель командира 11-го армейского корпуса по военно-политической работе гвардии полковник Владимир Румянцев, военный комиссар (городов Гусев, Краснознаменск и Нестеров, Гусевского, Краснознаменского и Нестеровского районов Калининградской области) Владимир Прошин, заместитель председателя комиссии по законности, правопорядку и связям с общественностью окружного Совета депутатов Сергей Алехин, представитель общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Грушин, секретарь Гусевского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов подполковник в отставке Владимир Дацюк, Гусевский городской прокурор Евгений Смирнов.
Лучшим служащим правопорядка были вручены Благодарственные письма и медали за их нелегкий и ответственный труд и особые достижения в службе. Также минутой молчания почтили память, погибших на службе сотрудников, а их семьям были вручены памятные подарки. Завершилось праздничное мероприятие творческими и музыкальными номерами для всех собравшихся в гостеприимном зале Дома культуры.
Секретарем Гусевского отделения партии «Единая Россия» Дмитрием Распоповым были вручены Благодарственные письма Председателя Калининградской Областной думы М. Э. Оргеевой и благодарственные письма председателя городского Совета депутатов Калининграда, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» А. М. Кропоткина.
Сегодня в ГДК чествовали сотрудников органов внутренних дел
9 ноября 2018, 19:18
День сотрудника ОВД Городской дом культуры
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