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Завершены работы по капитальному ремонту женской консультации

13 ноябрь 2017, 15:22
Завершены работы по капитальному ремонту женской консультации
На сегодняшний день в Гусевском городском округе работы по капитальному ремонту Женской консультации выполнены, рассказали в пресс-службе городской администрации.

В минувшую субботу подрядная организация приступила к ремонту помещений Отделения дневного стационара. Продолжается благоустройство прилегающей территории.
Теги: ремонт больница
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