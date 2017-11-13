Для маломобильной группы населения на базе социального центра работает такси
13 ноябрь 2017, 17:02
В целях частичного решения транспортной проблемы маломобильных групп населения в Гусевском городском округе на базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» создана Социальная служба перевозок. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Теги: такси инвалиды Комплексный центр социального обслуживания населения
Задачей службы является надлежащее оказание транспортных услуг гражданам льготной категории для посещения ими социально значимых объектов: больниц, поликлиник, аптек, протезного предприятия, бюро медико-социальной экспертизы, управления социальной защиты населения, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, сберегательных банков, обществ инвалидов и других.
Получателями бесплатной социальной услуги являются граждане, частично или полностью утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности признанные нуждающимися в социальном обслуживании в установленном порядке, на которых распространяется действие Федерального Закона и постановления Правительства Калининградской области от 08.06.2007 года № 338 «О Социальной службе перевозок»:
Транспортные услуги предоставляются получателям социальной услуги по предварительной заявке. Заявки на транспортные услуги принимаются лично и по телефону специалистом учреждения. В заявке указываются: фамилия, имя, отчество получателя социальной услуги, адрес, время подачи автомобиля, маршрут и продолжительность поездки, контактный телефон.
Специалистом Службы на оказание транспортных услуг выдаются специальные талоны.
Инвалида 1-й группы, ребенка-инвалида и инвалида колясочника должен сопровождать один из членов семьи (родственников) или попечитель. Прочим категориям граждан сопровождение предоставляется как дополнительная платная услуга.
Для получения услуг социальных перевозок необходимо обращаться в Комплексный центр социального обслуживания населения по адресу: г. Гусев, проспект Ленина, дом 50, а также по телефону 8-(4014)33-35-57.
Задачей службы является надлежащее оказание транспортных услуг гражданам льготной категории для посещения ими социально значимых объектов: больниц, поликлиник, аптек, протезного предприятия, бюро медико-социальной экспертизы, управления социальной защиты населения, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, сберегательных банков, обществ инвалидов и других.
Получателями бесплатной социальной услуги являются граждане, частично или полностью утратившие способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности признанные нуждающимися в социальном обслуживании в установленном порядке, на которых распространяется действие Федерального Закона и постановления Правительства Калининградской области от 08.06.2007 года № 338 «О Социальной службе перевозок»:
- дети-инвалиды (до 18 лет);
- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;
- инвалиды I группы;
- инвалиды 2-й группы 3-й степени ограничения способности к трудовой деятельности;
- инвалиды 2 группы, в индивидуальную программу которых внесена запись о предоставлении им услуг Службой.
Транспортные услуги предоставляются получателям социальной услуги по предварительной заявке. Заявки на транспортные услуги принимаются лично и по телефону специалистом учреждения. В заявке указываются: фамилия, имя, отчество получателя социальной услуги, адрес, время подачи автомобиля, маршрут и продолжительность поездки, контактный телефон.
Специалистом Службы на оказание транспортных услуг выдаются специальные талоны.
Инвалида 1-й группы, ребенка-инвалида и инвалида колясочника должен сопровождать один из членов семьи (родственников) или попечитель. Прочим категориям граждан сопровождение предоставляется как дополнительная платная услуга.
Для получения услуг социальных перевозок необходимо обращаться в Комплексный центр социального обслуживания населения по адресу: г. Гусев, проспект Ленина, дом 50, а также по телефону 8-(4014)33-35-57.
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