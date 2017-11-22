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Новости / Общество

Разработан первый проект в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2018 год

22 ноябрь 2017, 20:04
Разработан первый проект в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2018 год
В администрации МО «Гусевский городской округ» разработан первый проект благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 год. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Для реализации проекта выбрана территория площадью более 3000 м2 на пересечении улиц Ульяновых, Победы, Менделеева и Железнодорожная.

Данная дворовая территория была выбрана по принципу охвата наибольшего количества собственников помещений в многоквартирных домах, сосредоточенных рядом (на данном участке расположено 11 многоквартирных домов, в которых проживает 1362 человека).

Финансирование проекта осуществляется за счет федерального, регионального, муниципального бюджетов и составляет более 7 млн рублей. Также 5% от этой суммы составляют денежные средства жителей МКД, которые входят в состав территории благоустройства.

В рамках проекта планируется ремонт дворовых проездов, установка уличного освещения, урн, скамеек, оборудование детской игровой и спортивной площадок, обустройство автомобильной парковки, дождевой канализации и озеленение территории.

Для того чтобы узнать мнения и пожелания жителей о реализации данного проекта, 24 ноября в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» пройдут публичные слушания.
Теги: Админстрация Гусевского района
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житель
# 1житель
ну и где ознакомиться с проектом который вы предлагаете обсудить 24 ноября?
столько текста и ни чего конкретного
Вчера, 20:32   ЦитироватьОтветить1

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