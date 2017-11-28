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На Маяковской ТЭС произведен первый розжиг газотурбинной установки

28 ноябрь 2017, 11:54
На Маяковской ТЭС произведен первый розжиг газотурбинной установки
В рамках реализации проекта строительства новых генерирующих мощностей на территории Калининградской области состоялся первый розжиг газотурбинной установки (ГТУ) 6F.03 первого энергоблока Маяковской ТЭС. В ходе испытаний турбина вышла на номинальную частоту, подтвердив работоспособность систем и оборудования пускового комплекса в целом. Об этом пишет портал «ЭнергоНьюс».

Первый розжиг – важнейший этап пусконаладочных работ, в ходе которого впервые проводится сжигание топлива в газовой турбине. Ему предшествовали работы по постановке оборудования на валоповорот и проведение первой прокрутки от тиристорного пускового устройства. После подачи газа на горелки ГТУ был произведён вывод оборудования на холостой ход на частоту вращения вала генератора до 3000 оборотов в минуту.

В ближайшее время на объекте будут проводиться испытания генератора с последующей синхронизацией его с сетью. Следующими этапами пуско-наладочных работ станут испытания второй ГТУ строящейся Маяковской ТЭС, а также установок Талаховской ТЭС.

Маяковская ТЭС в Гусеве и Талаховская ТЭС в Cоветске строятся по одному проекту и предусмотрены для покрытия пиковых нагрузок в сети. В их составе – оборудование отечественных энергомашиностроительных предприятий. Каждая станция включает в себя две газотурбинные установки с единичной мощностью генерирующего оборудования 77,9 МВт производства ООО «Русские газовые турбины». Это высокоэффективное и надёжное оборудование с высоким уровнем экологических показателей. Оснащены ГТУ генераторами НПО «Элсиб».

Управление проектами строительства Талаховской и Маяковской ТЭС осуществляет ООО «Интер РАО – Инжиниринг».
Теги: строительство тэс
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