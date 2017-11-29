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Новости / Общество

Воспитанники комплексного социального центра посетили зоопарк «СТРАНА ЕНОТиЯ» в Калининграде

29 ноябрь 2017, 16:42
Воспитанники комплексного социального центра посетили зоопарк «СТРАНА ЕНОТиЯ» в Калининграде
29 ноября 2017 года клиенты социально-реабилитационного отделения при муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском городском округе» на специализированом автомобиле «Социальная служба перевозок» посетили познавательно - увлекательный зоопарк «СТРАНА ЕНОТиЯ» в городе Калининград.

Под присмотром опытных доброжелательных сотрудников, наши подопечные учились бережно относиться к природе и всем живым существам. Узнали много нового о жизни питомцев, понаблюдали за ними.

Посещение зоопарка – это ещё и бесценное время трогательных моментов, когда познаётся мир и совершаются маленькие открытия! Общение с животным миром – это отличный способ на время сбежать от суеты, работы, стрессов и прочих проблем взрослой жизни. Найти спокойствие, радость, доброту в самом центре города Калининграда и ненадолго самим вернуться в детство!
Теги: Комплексный центр социального обслуживания населения
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