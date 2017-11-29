Стройцентр
Новости / Общество

Гусевский священник проводит встречи с молодым пополнением на военную службу

29 ноябрь 2017, 21:46
Гусевский священник проводит встречи с молодым пополнением на военную службу
С 1 октября в Российской Федерации совершается призыв в армию. В связи с этим по многолетней доброй традиции помощник командира по работе с верующими военнослужащими 79-й бригады иерей Сергий Евтягин проводит еженедельные встречи с вновь прибывшим пополнением. Ребята прибывают из разных регионов России. Среди них есть не только православные верующие, но и мусульмане. Об этом рассказали в пресс-службе Черняховской епархии.

Защищая Родину, люди в форме присягают на верность не просто государству, а, по сути, своему дому, в котором живут родители, дети и близкие. Человек без патриотизма – это всё равно, что человек без дома, поэтому нет никакого смущения для верующего человека, взяв в руки оружие, защищать то, за что он в ответе, прежде всего, перед своей совестью.

В беседах священник затрагивает множество разных тем, вызывающий живой интерес у слушателей. Говорит об отношении Православной Церкви к воинской службе и о службе верующих в армии, об отношениях в армейском коллективе и преодолении возникающих трудностей.

В завершении встреч отец Сергий желает военнослужащим мужества в освоении новой профессии – защитника Отечества, и Божией помощи в ратном служении.
Теги: военные
115 просмотров   |   1 комментарий
0
Другие новости по теме
Порядка 50 человек планируется призвать на военную службу текущей осенью
Порядка 50 человек планируется призвать на военную службу текущей осенью
Как прошло Крещение Господне в Гусевской воинской части
Как прошло Крещение Господне в Гусевской воинской части
ФОК Попова. Будни. Глава II
ФОК Попова. Будни. Глава II
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Василий
# 1Василий
а за падающие освящённые ракеты кто будет отвечать??? бараны с которые не хотят платить байконуру.???
Вчера, 23:59   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Новости города Озёрска