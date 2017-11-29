Гусевский священник проводит встречи с молодым пополнением на военную службу

29 ноябрь 2017, 21:46

С 1 октября в Российской Федерации совершается призыв в армию. В связи с этим по многолетней доброй традиции помощник командира по работе с верующими военнослужащими 79-й бригады иерей Сергий Евтягин проводит еженедельные встречи с вновь прибывшим пополнением. Ребята прибывают из разных регионов России. Среди них есть не только православные верующие, но и мусульмане. Об этом рассказали в пресс-службе Черняховской епархии.



Защищая Родину, люди в форме присягают на верность не просто государству, а, по сути, своему дому, в котором живут родители, дети и близкие. Человек без патриотизма – это всё равно, что человек без дома, поэтому нет никакого смущения для верующего человека, взяв в руки оружие, защищать то, за что он в ответе, прежде всего, перед своей совестью.



В беседах священник затрагивает множество разных тем, вызывающий живой интерес у слушателей. Говорит об отношении Православной Церкви к воинской службе и о службе верующих в армии, об отношениях в армейском коллективе и преодолении возникающих трудностей.



В завершении встреч отец Сергий желает военнослужащим мужества в освоении новой профессии – защитника Отечества, и Божией помощи в ратном служении.

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